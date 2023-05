Hai questa macchina fotografica? Allora hai un tesoro di 150 mila dollari

Gli ultimi decenni sono stati rivoluzionari per l’evoluzione tecnologica che è andata avanti con tempi decisamente rapidi. Lo scorso secolo infatti sono stati fatti passi da giganti in vari settori e alcune invenzioni, ritenute sorprendenti, sono state migliorate in un lasso di tempo breve. Dal cinema all’informatica ma anche la radio e la televisione molti strumenti sono stati ritenuti obsoleti nel giro di pochi anni.

È anche per questo che macchine fotografiche o anche apparecchi tv e non solo degli anni settanta possono essere oggi considerati prodotti di un valore rilevante. Chi per esempio conserva in qualche cantina di nonni o di zii una macchina fotografica degli anni Settanta, prodotto solo in sei esemplari, potrebbe avere un oggetto valutato circa 150mila dollari. Anche un pc Ibm degli anni ottanta è davvero prezioso e così il walkman modello Signature Series, potrebbe valere più di 3000 dollari.

Insomma sono oggetti che apparentemente non hanno nessun valore, sono considerati anche inutili visti i moderni prodotti e inoltre sono stati facilmente accantonati. Ora però intenditori e collezionisti potrebbero fare carte false per averli e questo li rende degli oggetti unici, da collezione. Il sito Ebuyer, tra i più accreditati nel Regno Unito ha fatto una classifica di questi prodotti attribuendogli valore e prezzo.

Polaroid, Walkman e pc Ibm amarcord: ecco quanto valgono

Foto di repertorio

Il noto portale ha decretato che la Polaroid modello OneStep di cui esistono solo 6 pezzi vale oggi i 150 mila dollari statunitensi, mentre computer Ibm, modello 5150, lanciato nel 1981 ha un valore di 4500 dollari. Anche il Game Boy di Nintendo venduto in quantità illimitate ha un valore stimabile intorno al 15 mila dollari, ma solo nell’edizioni speciali come quella dei Pokemon Game Boy Advance SP Charizard Edition.

E poi ci sono i giochi cult come Tamagotchi che potrebbe valere anche 300 euro, solo se è in buone condizioni. E ancora il Millennium Falcon della Lego, la cui scatola oggi vale circa 3mila euro. Insomma è il caso di farsi un giro in soffitta: potrebbe esserci un tesoro nascosto!