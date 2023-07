I cibi da evitare dai 60 anni di età in poi: il cervello ne risente

Hai raggiunto i sessant’anni? Allora queste pietanze sono controindicate poiché possono nuocere alle funzioni cognitive del cervello.

Cibi da evitare a 60 anni

Per una dieta equilibrata, associata a uno stile di vita attivo e sano, è fondamentale per mantenere il benessere del cervello e prevenire i problemi cognitivi legati all’invecchiamento. Di seguito vengono elencati alcuni alimenti che è meglio evitare per preservare la salute mentale in età avanzata.

Zuccheri raffinati: l’eccesso di zuccheri raffinati può causare un aumento rapido della glicemia, danneggiando l’efficienza cerebrale.

Grassi saturi: i grassi saturi, presenti negli alimenti come burro, formaggi e carne rossa, possono causare l’accumulo di placche nel cervello, aumentando il rischio di declino cognitivo.

Carne lavorata: la carne lavorata, come salumi e insaccati, è ricca di sostanze chimiche dannose che possono nuocere alla salute del cervello.

Cibi fritti: i cibi fritti possono aumentare il rischio di infiammazione e stress ossidativo, che sono associati al deterioramento cognitivo.

Alcol: l’abuso di alcol può causare danni al cervello e aumentare il rischio di demenza.

Cibi ricchi di sale: l’eccesso di sale può danneggiare i vasi sanguigni del cervello, riducendo l’afflusso di sangue e ossigeno.

Bevande zuccherate: le bevande zuccherate, come le bibite gassate, possono aumentare il rischio di declino cognitivo e diabete.

Perché ne risente il cervello?

L’eccesso di alcuni alimenti può danneggiare il cervello perché influisce sulla salute dei vasi sanguigni e delle cellule cerebrali. Per esempio, l’eccesso di zuccheri raffinati può causare un aumento rapido della glicemia, che può danneggiare i vasi sanguigni e ridurre l’afflusso di sangue e ossigeno al cervello.

I grassi saturi, invece, possono causare l’accumulo di placche nel cervello, aumentando il rischio di declino cognitivo e di malattie come l’Alzheimer. Inoltre, alcuni alimenti possono causare infiammazione e stress ossidativo nel cervello, che possono danneggiare le cellule cerebrali e aumentare il rischio di deterioramento cognitivo. Infine, l’abuso di alcol può causare danni diretti al cervello e aumentare il rischio di demenza.