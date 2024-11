Il bonus mobili è stato prorogato anche nel 2025

Ottime notizie: il bonus mobili è stato prorogato anche per il prossimo anno. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi vuole acquistare nuovi arredi ed elettrodomestici per la casa.

Infatti, il bonus consente di recuperare il 50% delle spese sostenute per mobili ed elettrodomestici, a patto. naturalmente che rispettino determinati requisiti.

- Advertisement -

Cos’è il bonus mobili 2025

Il bonus mobili ed elettrodomestici 2025 permette di di beneficiare di una detrazione pari al 50% sulle spese legate alla prima casa. Attenzione però, è previsto un tetto massimo di spesa di 5.000 euro.

È bene specificare che il bonus copre solo mobili nuovi e grandi elettrodomestici con una classe energetica elevata. In dettaglio, per i forni occorre almeno la classe A, classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie e classe F per frigoriferi e congelatori.

- Advertisement -

I requisiti per richiedere il bonus mobili 2025

Per ottenere l’agevolazione, gli acquisti di mobili ed elettrodomestici devono essere riservati ad un immobile oggetto di ristrutturazione. Infatti, il bonus mobili rientra nel bonus ristrutturazione al 50%.

Il limite di spesa detraibile è pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare, per quanto riguarda il bonus ristrutturazione. Mentre per la seconda casa il tetto massimo è fissato in 48.000 euro per unità e con una detrazione del 36%.

- Advertisement -

Per procedere con la richiesta del bonus mobili basta semplicemente inserire la spesa nella propria dichiarazione dei redditi. La somma verrà poi ripartita in dieci anni. Naturalmente i pagamenti delle spese devono essere tracciabili e non è richiesto il bonifico parlante.

Infine, le spese devono essere completate entro e non oltre il 31 dicembre 2025.