Il freddo è un alleato: gli esperti ne rivelano i benefici. Aumento del metabolismo, ringiovanimento della pelle

Il freddo desta preoccupazioni, dagli Stati Uniti fino alla Gran Bretagna, per i danni e i rallentamenti che sta provocando. Invece, da tempo medici ed esperti di salute mentale ne hanno studiati i benefici. Soprattutto i ricercatori dell’Aston University hanno analizzato gli effetti delle temperature basse quando corpo e mente sono in allenamento.

Tra gli effetti positivi troviamo il miglioramento del metabolismo, accellera e porta ad alleggerimento del corpo in termini di peso. Ringiovanimento della pelle, con le basse temperature si purifica e si rafforza nel suo sistema cellulare. Con dovute attenzioni, soprattutto per anziani e fragili, un po’ di aria fredda fa bene al cuore e alla circolazione.

Freddo e salute mentale grazie all’aumento delle endorfine e la rafforzamento del sistema immunitario

Il rafforzamento del sistema immunitario contribuisce al miglioramento della salute mentale. L’esposizione al freddo può aiutare a combattere sintomi di raffreddore, le difese interne, secondo gli scienziati, sono costrette a lavorare di più con le temperature basse e aggrediscono in maniera più forte batteri e virus.

Gli esperti dell’Università di Aston si sono chiesti più volte del perché sopraggiunge anche la depressione invernale o disturbo affettivo stagionale. La causa non è dovuta alle basse temperature ma alla mancanza di luce e alle giornate più brevi. Nelle giornate fredde si può stare alla luce solare e, anzi, con le temperature estreme i raggi contribuiscono a fornire endorfine e stimolare gli ormoni del benessere.

Quindi, gli scienziati consigliano passeggiate nelle giornate fredde e non piovose oppure con nevicate importanti. Anche perché, l’organismo necessita di vitamina D che il sole, anche in inverno riesce a fornire. In questa maniera, migliora anche la pelle.