Il lago dei cigni del Royal Ballet al cinema a febbraio

L’incantevole produzione del Royal Ballet del classico intramontabile del balletto Il lago dei cigni torna nei cinema di tutto il mondo.

Il lago dei cigni racconta la struggente storia d’amore tra il Principe Siegfried e Odette, una splendida ragazza prigioniera di un incantesimo che la trasforma ogni giorno in un cigno. Odette vive in un lago incantato, dove cerca rifugio insieme ad altri cigni che condividono il suo destino. Solo un amore puro e sincero può spezzare l’incantesimo. Questa produzione rimane tutt’oggi una delle opere più amate del repertorio classico del balletto, esigendo dai ballerini che ne interpretano i ruoli principali una combinazione di delicatezza e grazia così come una tecnica raffinata e virtuosistica.

- Advertisement -

L’adattamento del capolavoro senza tempo di Marius Petipa e Lev Ivanov, firmato da Liam Scarlett – scomparso prematuramente nel 2021 – è una testimonianza della sua innata musicalità e del profondo amore del compianto coreografo per il classicismo. Grazie alla sublime e coinvolgente partitura di Čajkovskij e alle splendide scene curate da John Macfarlane, questo spettacolo cattura magnificamente nei suoi due atti la storia d’amore tra il Principe Siegfried e Odette, che si sviluppa sotto l’influsso del malefico Von Rothbart, un mago oscuro e potente che ha condannato la giovane Odette a vivere prigioniera di una maledizione eterna.

Questa performance è stata filmata dal vivo lo scorso 24 aprile 2024 e vede protagonisti i ballerini principali del Royal Ballet Yasmine Naghdi nel ruolo di Odette/Odile e Matthew Ball in quello del Principe Siegfried.

- Advertisement -

La stagione 2024/25 del Royal Ballet and Opera è distribuita nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies e Danza&Danza Magazine.

The Royal Ballet



IL LAGO DEI CIGNI

Nei cinema: giovedì 27 febbraio ore 20.15

- Advertisement -

Direttore Martin Georgiev

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

Coreografia Marius Petipa e Lev Ivanov

Coreografia aggiuntiva Liam Scarlett e Frederick Ashton

Produzione Liam Scarlett

Scene John Macfarlane

Luci David Finn

Odette/ Odile Yasmine Naghdi

Principe Siegfried Matthew Ball



Orchestra della Royal Opera House

Con il sostegno dei donatori principali della Royal Opera, Julia e Hans Rausing, Aud Jebsen, Yleana Arce Foundation, John e Susan Burns OBE, Sir Lloyd e Lady Dorfman OBE, Kenneth e Susan Green, Alan e Caroline Howard, Huo Family Foundation, Doug e Ceri King, Celia Blakey, Stephen e Dina Lucas, Lindsay e Sarah Tomlinson e i The Friends of Covent Garden.