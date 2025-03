Turandot al cinema in diretta da Londra l’1 aprile

Questa primavera, il pubblico di tutto il mondo potrà ammirare sul grande schermo Turandot, l’ultima opera di Giacomo Puccini che verrà trasmessa dalla Royal Opera di Londra in diretta al cinema martedì 1 aprile 2025 dalle ore 20:15, nella celebre produzione con la regia di Andrei Șerban.

Lo spettacolare allestimento di Șerban, ispirato alle tradizioni teatrali cinesi e italiane,

ricrea una Pechino dal fascino leggendario, offrendo la cornice ideale all’opera capolavoro di Puccini, intreccio sublime di amore e vendetta. La rinomata soprano Sondra Radvanovsky interpreta la “Principessa di ghiaccio” Turandot, mentre il tenore sudcoreano SeokJong Baek veste i panni di Calaf.

- Advertisement -

Turandot,

l’ultima opera composta da Puccini, è indissolubilmente legata alla celebre aria Nessun Dorma, in cui Calaf attende con speranza di conquistare la mano della principessa. L’allestimento di Șerban – tra i più spettacolari messi mai in scena alla Royal Opera – trasporta il pubblico in un mondo affascinante ma implacabile ed è ancora più suggestivo grazie all’esperienza cinematografica. Le scene e i costumi di Sally Jacobs, ispirati alla cultura cinese antica, evocano le melodie tradizionali presenti nella partitura.

La stagione 2024/25 del Royal Ballet and Opera è distribuita nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies e Danza&Danza Magazine.

- Advertisement -

The Royal Opera

Turandot

- Advertisement -

Nei cinema live: martedì 1 aprile 2025 ore 20.15

Musica Giacomo Puccini

Direttore Rafael Payare

Regia Andrei Şerban

Scene Sally Jacobs

Luci F. Mitchell Dana

Coreografia Kate Flatt

Coreologa Tatiana Novaes Coelho

Turandot Sondra Radvanovsky

Calaf Seokjong Baek

Liù Anna Princeva

Timur Adam Palka

Ping Hansung Yoo

Pang Aled Hall

Pong Michael Gibson

Imperatore Altoum Paul Hopwood

Mandarino Ossian Huskinson

Royal Opera Chorus

Direttore del coro William Spaulding

Orchestra della Royal Opera House

Cantato in italiano con sottotitoli in italiano