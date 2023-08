Il prodotto che rivoluziona il modo di fare pulizie: elimina completamente polvere, acqua e residui di sporco

Ad Ikea viene venduto un prodotto che costa meno di cinque euro e che permette di pulire in profondità i pavimenti più difficili della casa ma anche degli ambienti di lavoro. Parliamo del Pepprig, il tergipavimento di Ikea che si può anche ordinare online con accessori compatibili. Il prezzo preciso è 4,95 euro, si presta bene per i pavimenti del bagno, della cucina, dei terrazzi, dei garage o delle cantine. Ed anche per gli ambienti esterni come scale condominiali, cortili, giardinetti in mattonato liscio e ruvido.

Forma e funzionalità del tergipavimento senza setole

Il tergipavimento Pepprig di Ikea potrebbe sembrare una semplice scopa ma non lo è. Infatti, non ha le setole morbide, quelle classiche utilizzate per rimuovere la polvere dal pavimento, oppure dello spazzolone classico utilizzato per passare il panno.

La testa del tergivetro in descrizione è compatta e morbida, composta da un materiale che si chiama EVA: Etilen Vinil Acetato. La composizione morbida è data dall’unione di plastica e un altro elemento che si chiama caucciù.

Photocredit Ikea

Questa morbidezza lo rende straordinario su molti pavimenti perché raccoglie alla perfezione dalla superficie polvere sottile, umidità o sporcizia, capelli e altri residui di sporco. Diventa utile anche da passare tra le fughe del pavimento, utilizzando acqua ma anche senza impiegare nessun tipo di prodotto.

Testa ruotante e foro sul manico per appendere il tergipavimento

Una caratteristica importante del tergipavimento per pavimento è la testa che può essere ruotata di 180 gradi. Questo movimento rende questa scopa senza setole adatta alla pulizia del pavimento sotto armadietti o mobili, degli angoli coperti ad esempio da divani o altri elementi della casa.

Photocredit Ikea

Il manico è stretto e compatto, sopra ha un foro che permette di poter apprendere il tergivetro dove vogliamo. In un ripostiglio dedicato agli oggetti della pulizia, oppure con un chiodo di aggancio attaccato a qualsiasi parete, dove si utilizza di più il tergipavimento per la pulizia, in modo da averlo sempre pronto e disponibile. Tra le caratteristiche, la forma leggera e sottile che lo rende pratico anche da trasportare.