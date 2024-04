Il segnale che la lavatrice deve essere pulita immediatamente

Quanto spesso pulite la lavatrice? Sapete che la manutenzione degli elettrodomestici è fondamentale per il corretto funzionamento, per ridurre i consumi ed evitare problemi di salute? Una lavatrice sporca significa batteri che proliferano e muffe che crescono. Questo è un pericolo per l’organismo che entra in contatto con indumenti contaminati. Il tessuto dei vestiti, infatti, viene danneggiato dalle spore e le stesse spore se respirate causerebbero problemi respiratori.

Quando pulire la lavatrice per evitare la formazione di muffe?

Se dalla lavatrice viene fuori un odore di uova marce è il momento di pulire accuratamente l’elettrodomestico. Si tratta di un campanello d’allarme da non sottovalutare perché da batteri e muffe possono scaturire problemi a livello dell’apparato respiratorio. Mai trascurare la manutenzione della lavatrice, dunque, perché i lavaggi degli indumenti non sono sufficienti per garantire igiene e pulizia.

Invece dei prodotti chimici in vendita nei negozi, gli esperti suggeriscono di risolvere il problema del cattivo odore usando ingredienti naturali che tutti hanno i casa. Parliamo del bicarbonato di sodio e dell’aceto bianco. Creando una soluzione con questi due ingredienti e facendo partire un lavaggio a vuoto si potranno eliminare gli accumuli di batteri dall’elettrodomestico.

Una volta pulito si consiglia di evitare di chiudere il cestello se la lavatrice non è in uso. Meglio far passare l’aria fresca ed evitare di creare le condizioni di umidità e calore che tanto piacciono ai batteri. Tra i consigli anche quello di pulire spesso le guarnizioni e di limitare l’uso del detersivo per la biancheria. Bastano poche dita di prodotto per pulire, non un bicchierino colmo.