Impasto base mille torte puoi preparare tutti i tipi di dolci

Si chiama impasto base mille torte e non perché si mangino veramente questo numero di preparazioni, ma perché è la base per preparare tanti tipi di dolci della nonna. Insomma, quella che andiamo a cucinare oggi è una preparazione base per torte, ciambelloni, muffin, plum-cake e torte. Cosa potete organizzare? Colazioni, merende, compleanni, dessert da farcire o da cucchiaio. Vediamo gli ingredienti.

Ingredienti impasto base mille torte

4 Uova

210 g di zucchero

120 ml di olio di semi

150 ml di latte

300 g di farina

1 limone bio grattugiato

vaniglia q.b

1 bustina di lievito in polvere per dolci

Potete aggiungere nell’impasto, prima di infornare anche gocce di cioccolato, gherigli di noce, mandorle a lamelle, cocco rapè, uva sultanina. Potete profumare l’impasto con cannella, zenzero e altri aromatizzanti.

Preparazione impasto base mille torte

Sgusciate le uova in una ciotola, tuorlo più bianco. Aggiungete lo zucchero e iniziate ad amalgamare con una frusta a mano, questo per dare una prima mischiata agli ingredienti.

A questo punto, utilizzate delle fruste elettriche, vi aiuteranno a raggiungere senza fatica e con più precisione un composto senza grumi, chiaro e spumoso. Versate l’olio, importante per ottenere la sofficità dell’impasto. Aggiungete anche il latte e proseguite ad impastare utilizzando le fruste elettriche.

Per profumare, aggiungete estratto di vaniglia e scorza di limone grattugiata. Versate la farina a setaccio, aggiungete il lievito. Mescolate il tutto delicatamente con una spatola, fate movimenti dal basso verso l’alto. Prepariamo la tortiera ungendola con del burro e infarinandola.

Il bello di questa base mille torte è che potete utilizzarla per realizzare tanti dolcetti, per esempio aggiungendo 30 g di cacao amaro e togliendo 30 g di farina otterrete una deliziosa torta al cioccolato. Oppure aggiungendo una tazzina di caffè ristretto otterrete la torta al caffè e così via anche con aggiunta di nutella, crema di pistacchio e tanti altri ingredienti. Persino la frutta, per esempio le mele ottime per ottenere una deliziosa torta alle mele.

Non vi resta che sperimentare aggiungendo altri ingredienti come frutta, cacao, noci, mandorle, cioccolato o creme spalmabili.

Cottura e preparazione della torta o del ciambellone

Imburrate una tortiera da almeno 22 centimetri di diametro, se preparate plum-cake o ciambelloni avrete bisogno della forma da forno adatta. Versate l’impasto nella tortiera in maniera uniforme, sbattete leggermente la tortiera sul fondo per far distribuire bene l’impasto.

Cuocete il tutto in un forno statico a 180 gradi per circa quaranta minuti. Posizionate la torta sul ripiano medio del forno. Se utilizzate il forno ventilato, fate cuocere a 170 gradi per 35 minuti.

Cottura in friggitrice ad aria

Potete cuocere il dolce anche in friggitrice ad aria a 160 gradi per 30 minuti. Fate sempre la prova stecchino, se viene fuori asciutto dalla torta la cottura è completata.

Cottura e preparazione dei muffin

Imburrate dei pirottini per muffin e aggiungete l’impasto per 3/4 in maniera uniforme. Inserite cio che piu vi piace, per esempio della nutella o crema di pistacchio, oppure marmellata. Cuocete il tutto in un forno statico a 180 gradi per circa 15/20 minuti.

Cottura in friggitrice ad aria

Cuocete a 180 gradi per 10 minuti.

Impasto base mille torte

Consigli

Una volta che il dolce è freddo spolverizzate zucchero a velo sulla superficie o cacao. Servitelo a fette, soprattutto a colazione.

Questa torta può essere conservata a temperatura ambiente dentro una campana di vetro o un contenitore ermetico. Durerà tre o quattro giorni mantenendola al chiuso come vi abbiamo indicato.