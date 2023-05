In 60 secondi dirai addio alla polvere con questo trucco. Lo fanno tutti i giorni in albergo

La polvere è tra i fastidi maggiori che si può incontrare quando ci si trova a pulire la casa. Nonostante olio di gomito, fatica e un impegno quotidiano davvero importante, eliminarla del tutto è quasi impossibile. Solo dopo pochi minuti che è stata rimossa, ricompare come nulla fosse e questo è causato da vari motivi. Tuttavia, senza cercare cause strane, la polvere è qualcosa di fisiologico che è davvero difficile da gestire.

Spesso si usano prodotti presenti in commercio che oltre ad avere un prezzo non proprio economico non garantiscono un risultato a lunga durata. Si possono anche usare i classici panni che attraggono la polvere, ma visto che sono usa e getta il loro utilizzo è limitato. C’è poi chi utilizza il classico spolverino che più che eliminare la polvere la rimuove da un punto all’altro.

E se per pulire il pavimento è sufficiente utilizzare scope elettriche d’ultima generazione e panni umidi, sui ripiani di mobili e superfici la cosa è molto più complicata. Tuttavia esistono dei trucchi, semplici e facili da seguire, per dire addio alla polvere che non ti aspetti. Basta utilizzare questi due prodotti e la polvere tarderà a riapparire. Sistemi che solitamente che vengono utilizzati negli alberghi e che oltre a garantire l’efficacia del risultato sono facili e veloci e ovviamente a basso costo. Ecco cosa fare per eliminare la polvere a lungo termine: vedrete non sarà più un problema!

Eliminare la polvere: usa questi due trucchi

Il primo trucco per eliminare la polvere prevede l’uso dell’ammorbidente. Basterà mettere un tappo d’ammorbidente in una contenitore spray, diluirlo nell’acqua e passarlo sulle superfici da spolverare. Il risultato sarà sorprendente e garantito per più giorni. Questa soluzione può essere spruzzata anche su tende e divani, e profumerà ogni spazio della casa: provatela!

L’altro sistema prevede l’utilizzo del balsamo per capelli. Il prodotto se messo su un panno umido, giusto una goccia creerà sulla superficie una patina tale da ostacolare la comparsa della polvere. E’ davvero facilissimo! Il balsamo ha numerose proprietà e in questo caso riesce anche a nutrire rivestimenti di legno o marmo. Insomma grazie a questi due trucchi la polvere non sarà più un problema!