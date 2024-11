In arrivo un nuovo bonus elettrodomestici

Nella Manovra arriva un nuovo bonus che va ad affiancarsi a quello dedicato a mobili ed elettrodomestici. Si tratta di un incentivo pensato per la sostituzione di grandi elettrodomestici obsoleti, ad esempio frigo, lavatrice e lavastoviglie, con apparecchi con una classe energetica più alta e comunque non inferiore alla B.

Questo nuovo bonus dovrebbe coprire il 30% delle spese sostenute, con un tetto massimo fissato in 100 euro che diventano 200 per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro.

- Advertisement -

Cosa sappiamo sul nuovo bonus

Il nuovo bonus dunque punta a incentivare la sostituzione dei grandi elettrodomestici ormai obsoleti, e quindi che consumano di più, con apparecchi con elevata classe energetica non inferiore alla B. Secondo le prime informazioni, il bonus andrà a coprire il 30% delle spese sostenute per l’acquisto, con limite fissato, come detto, in 100 euro. Valore che raddoppia, salendo dunque a 200 euro, per le famiglie che hanno un Isee inferiore a 25.000 euro.

Per finanziare il bonus sono stati stanziati cento milioni di euro all’anno, per un totale di 300 milioni di euro dato che il bonus varrà per il 2025, 2026 e 2027.

- Advertisement -

Risparmiare sulle bollette

Il nuovo incentivo è dunque stato pensato per svecchiare il parco grandi elettrodomestici italiani che, in gran parte, è estremamente vecchio. Migliorare l’efficienza energetica avrà poi un forte impatto positivo sulle bollette, facendo così risparmiare le famiglie sui costi dell’energia, diminuendo anche l’inquinamento.

Non solo, si punta anche a supportare il settore del riciclo dei vecchi elettrodomestici, dove il nostro Paese è uno dei leader in assoluto.