Inps: “start” alle domande per il bonus nido

Al via le domande per il bonus nido riconosciuto dall’Inps.

Questi i requisiti per accedervi: essere genitori di un nuovo nato nel 2024, avere almeno un altro figlio minore di 10 anni, possedere un Isee inferiore a 40mila euro l’anno. La domanda per ottenere il contributo da parte dell’Inps deve essere presentata entro il 31/12/2024.

- Advertisement -

In sostanza, con questo bonus si è ampliato quanto già previso nella Legge di Bilancio del 2017 in cui il fratello del nascituro doveva essere al di sotto dei 3 anni di età.

Concepito per supportare le famiglie nel pagamento della retta dell’asilo nido, corrisponde a 3.600 euro su base annua. Però, può essere utilizzato anche per le spese inerenti l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in presenza di bambini con meno di 3 anni che sono affetti da gravi patologie croniche.

- Advertisement -

Se il bimbo compie i 3 anni nell’arco del 2024, i genitori potranno richiedere il rimborso solo per le mensilità da gennaio ad agosto di quest’anno.

Al momento, gli scaglioni previsti sono i seguenti: per i bambini con meno di 3 anni, bonus massimo di 3.000 euro con Isee minorenni di 25.000,99 euro; bonus massimo pari a 2.500 euro con Isee minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro; bonus massimo di 1.500 euro se l’Isee minorenni supera la soglia dei 40.000 euro.