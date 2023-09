IPhone 15, a giorni il debutto sul mercato

Siamo in dirittura di arrivo, il 12 settembre è la data fissata per la presentazione di I-PHONE 15. Le versioni saranno sempre 4: iPhone 15, il modello Plus, il Pro ed il modello Pro max (probabilmente denominato Ultra) da ben 6.7 pollici.

Ma in cosa sarà diverso rispetto ai suoi predecessori?

Tanto per cominciare ci saranno cornici molto più ridotte grazie al processo di costruzione Lipo, dunque un design completamente rinnovato. Il restringimento delle cornici porterà quindi ad una superficie dei display più ampia su cui troverà spazio una fotocamera anteriore di 12mp. Nella parte posteriore sarà dotato, su tutti i modelli, di una fotocamera di 48mp che invece attualmente è disponibile solo sul 14 Pro e 14 Pro max. A questa sarà affiancata anche una lente ultra-grandangolare con sensore da 12mp.

Le novità non dovrebbero essere finite qui, infatti anche a livello ricarica la casa di Cupertino ha recepito le indicazioni Europee sul connettore unico eliminando la porta Lightning per introdurre una USB-C già’ presente sul alcuni iPad.

La scocca si presenterà in alluminio spazzolato ed i colori dovrebbero rimanere 4: il nero siderale, il bianco, il blu scuro ed il titan gray.

Prezzi?

Questa è la nota dolente: saranno decisamente più alti. Non ci resta che attendere il 12 Settembre per scoprire se i rumors saranno confermati. Ci sarà una corsa all’acquisto?