Israele, attacco aereo contro aeroporto di Aleppo: danneggiata la pista

Alle prime ore del mattino di lunedì l’aviazione israeliana dell’Israeli Air Forces ha condotto un attacco missilistico a ovest di Latakia, colpendo e danneggiando l’aeroporto internazionale di Aleppo. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana SANA citando il ministero della Difesa del Paese. La fonte militare interpellata dall’agenzia di stato siriana ha riferito di danni alla pista dell’aeroporto internazionale che è di conseguenza fuori servizio.

Il ministero dei trasporti siriano, sempre citato dalla SANA, a diverse ore dall’attacco di Tel Aviv ha comunicato che i voli di linea sono stati dirottati dall’aeroporto di Aleppo a quelli di Damasco e Latakia a causa dei danni provocati dall’attacco israeliano. Un funzionario siriano del ministero dei trasporti, riferisce Al Jazeera, ha detto che “spera che l’aeroporto possa tornare in servizio il prima possibil” e ha confermato che delle squadre di manutenzione sono già a lavoro per riparare il danno.

Da parte israeliana arrivano timidi commenti a conferma dell’accaduto e non è la prima volta che le forze d’aviazione israeliane conducono operazioni di questo tipo. Sia contro l’esercito siriano che contro i combattenti stranieri presenti nel paese come quelli appartenenti ad Hezbollah sostenuti dall’Iran.

Israele, soprattutto a partire dalla guerra in Siria del 2011, ha ripetutamente attaccato infrastrutture siriane, compresi gli aeroporti di Damasco e Aleppo – quest’ultimo è stato preso di mira due volte quest’anno, l’ultima a marzo – in quanto ritiene l’espansione dell’Iran in Siria un serio pericolo per la propria sicurezza nazionale.