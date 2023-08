Kettlebell, allena la muscolatura. Ecco alcuni consigli anche scientifici

Il Kettlebell, conosciuto anche come “palla di cannone“, è uno strumento fitness dalle origini antiche che sta guadagnando popolarità nell’allenamento moderno. La sua forma unica, simile a una sfera di ghisa con un manico, permette una vasta gamma di esercizi dinamici che coinvolgono il corpo intero. Il Kettlebell anticamente era uno strumento ginnico e di forza dello zar, nell’est europeo è stato utilizzato anche per addestrare la forza fisica dei giovani militari e anche nelle scuole. La sua funzione è quella di migliorare la resistenza cardiovascolare e sviluppare la forza muscolare e il controllo corporeo dei muscoli e dei movimenti sottosforzo. Uno strumento di ginnastica versatile da saper scegliere bene.

Workout, il kettbell per brevi allenamenti giornalieri

Il Kettlebell si rivela un compagno ideale per brevi ma efficaci allenamenti quotidiani. Attraverso movimenti come lo swing, il clean, il press, lo snatch, il get up e lo squat, si possono concentrare sforzi mirati sulla tonificazione muscolare, l’aumento dell’elasticità e il potenziamento delle funzioni cardiovascolari.

Questi esercizi, derivanti da antiche tradizioni ma ampiamente adattati all’allenamento moderno, permettono di coinvolgere diverse fasce muscolari contemporaneamente, creando un allenamento completo e stimolante.

L’uso regolare del Kettlebell non solo costruisce forza e resistenza, ma migliora anche la postura e l’equilibrio, contribuendo a uno stile di vita attivo e sano.

Il Kettlebell studiato nell’università del Canada

Il Kettlebell è stato studiato in Canada nella McMaster University che ha dato delle informazioni importanti per scegliere il modello adatto. Infatti, secondo lo studio condotto non conta sollevare grandi pesi per migliorare muscolatura e aspetto fisico.

Gli scienziati puntano più sulla costanza dell’esercizio e sull’esecuzione perfetta dei movimenti, un allenamento importante anche per il cervello.

Esistono diversi keltbell, le donne possono iniziare con modelli dai 4 ai 10 kg e arrivare, gradualmente fino ai 16 kg. Gli uomini possono scegliere keltbell da 12 o 16 kg all’inizio, aumentare gradualmente fino a 24 Kg, oltre a questo peso si entra nella pesistica agonistica, professionale o circense.