La posizione del partner a letto: se dorme così qualcosa non va

Il modo in cui dormiamo può rivelare molto di noi stessi e della nostra relazione di coppia. Ogni posizione di sonno riflette aspetti della nostra personalità, delle nostre emozioni e delle dinamiche che viviamo con il nostro partner. Vediamo più da vicino come queste posizioni possono riflettere la salute della nostra relazione:

La posizione del cucchiaio

La posizione del cucchiaio è un segno classico di intimità e vicinanza emotiva. Qui, i partner si trovano uno dietro l’altro, con i corpi avvolti uno intorno all’altro come due cucchiai in un cassetto. Questa posizione suggerisce una connessione profonda e un’affettuosa simbiosi tra i partner. La sensazione di protezione reciproca è evidente, così come il desiderio di stare vicini per tutta la notte. Le coppie che assumono questa posizione tendono a sentirsi a proprio agio nell’esprimere l’affetto e la fiducia che condividono.

- Advertisement -

Dormire a distanza

Se il partner dorme ad una certa distanza dall’altro, può essere un segnale di varie dinamiche nella relazione. Questa distanza può essere una scelta personale per godere di spazio personale durante la notte, il che è completamente normale e sano. Tuttavia, se la distanza è costante e si manifesta anche durante il giorno, potrebbe indicare problemi di comunicazione o una diminuzione dell’intimità nella relazione. In questo caso, potrebbe essere utile affrontare apertamente le questioni per riavvicinare la coppia.

La posizione del corpo stretto

La posizione del corpo stretto, con i partner che si abbracciano durante il sonno, suggerisce un forte desiderio di contatto fisico e intimità. Questa è una posizione comune nelle relazioni nuove o in quelle in cui il desiderio di vicinanza è particolarmente forte. Riflette una relazione in cui entrambi i partner cercano conforto e sicurezza l’uno nell’altro. Tuttavia, è importante notare che questa posizione potrebbe diventare scomoda se uno dei partner si sente soffocato o ha bisogno di più spazio personale. La comunicazione aperta è essenziale per garantire che entrambi si sentano a proprio agio.

- Advertisement -

La posizione del soldato o della superdonna

Le posizioni in cui il partner dorme su un lato, con il corpo dritto e le braccia lungo i fianchi, possono indicare una personalità più riservata o una tendenza a mantenere una certa distanza emotiva. Questi partner possono essere più introspettivi o meno inclini a esprimere affetto fisico, ma ciò non significa necessariamente una mancanza di amore o di intimità nella relazione. Tuttavia, se uno dei partner assume costantemente questa posizione, potrebbe essere un segnale di alcune questioni non risolte nella relazione o la necessità di lavorare sulla comunicazione e sulla vicinanza emotiva.

La posizione del feto

La posizione del feto, con il partner raggomitolato con le gambe piegate e le braccia avvolte intorno al corpo, può indicare che si sente vulnerabile o stressato nella relazione. Questa posizione suggerisce una necessità di protezione e comfort, ed è importante essere sensibili a ciò che potrebbe causare questa sensazione di vulnerabilità. Potrebbe essere il momento di una comunicazione aperta per affrontare le preoccupazioni o le ansie che possono influenzare il sonno e la relazione stessa.

La posizione del loto

Nella posizione del loto, i partner dormono uno di fronte all’altro con le gambe incrociate. Questa posizione suggerisce una connessione profonda ed emotiva, con una comunicazione aperta e un forte senso di intimità. È importante notare che potrebbe essere meno comoda se ci sono problemi fisici come il russamento.

Se notate cambiamenti significativi nelle posizioni di sonno o se ci sono problemi di comunicazione o intimità nella vostra relazione e non siete in grado di risolverli autonomamente, cercate il supporto di un terapeuta di coppia per aiutare a superare questi ostacoli e rafforzare il vostro legame.