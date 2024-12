Le Pink Guards e la celebre bambola Young-hee,invadono Venezia

Venezia è stata teatro di un evento che ha lasciato senza parole tanto gli abitanti quanto i turisti. Un flash mob unico nel suo genere ha visto sfilare le iconiche Pink Guards e la celebre bambola Young-hee, simboli della serie di successo mondiale SQUID GAME, nei pressi del Bacino di San Marco, della Riva degli Schiavoni e del molo di San Marco davanti al Palazzo Ducale.

La seconda stagione di Squid Game, in esclusiva su Netflix dal 26 dicembre, promette di emozionare ancora una volta il pubblico di tutto il mondo con nuovi giochi e colpi di scena.

- Advertisement -

L’iniziativa ha trasformato il cuore di Venezia in un palcoscenico unico, dove il mistero e il fascino della serie si sono mescolati con l’atmosfera magica della città lagunare.

INFO UTILI SU SQUID GAME S2



Data di uscita: 26 dicembre 2024

- Advertisement -

Sinossi:

Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 rimane determinato a trovare le persone che stanno dietro a questo gioco e a porre fine al loro sport malvagio. Utilizzando i soldi che ha vinto per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cercare l’uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l’organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi.

Numero episodi: 7 episodi

- Advertisement -

Scrittore/regista: Hwang Dong-hyuk

Produttori esecutivi: Kim Ji-yeon, Hwang Dong-hyuk

Prodotta da: Firstman Studio

Cast principale: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an