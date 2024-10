Legge 104: in arrivo un bonus di 850 euro

A partire dal 1° gennaio del 2025, una platea piuttosto ampia di beneficiari della legge 104 potrà usufruire di un bonus mensile con importo pari a 850 euro che è destinato nello specifico agli anziani invalidi.

Questa misura si inserisce all’interno delle politiche di sostegno per le persone anziane ed è finanziata grazie ai fondi del PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il bonus sarà dunque destinato agli anziani con almeno 80 anni di età, un ISEE basso e una grave invalidità. Tutte condizioni che giustificano la ricezione dell’indennità di accompagnamento.

Il sostegno è previsto per il biennio 2025-2026, ma è bene specificare che il decreto attuativo non è ancora stato reso pubblico, ma è probabile che saranno presi in considerazione per il bonus coloro che presentano un ISEE inferiore a 6.000 euro. Secondo le stime saranno circa 25.000 gli anziani che potranno usufruire di questo nuovo aiuto.

L’obiettivo del bonus

Il bonus ha il chiaro obiettivo di sostenere le persone anziane che affrontano difficoltà fisiche ed economiche. Dunque serve per favorire l’accesso ai servizi di assistenza, ma è bene specificare fin da subito che non si tratterà di un pagamento in denaro.

Infatti, l’importo di 850 euro non sarà accreditato sui libretti pensione o sui conti correnti. Sarà erogato sotto forma di voucher, che dovrà essere utilizzato ogni mese per pagare i servizi di assistenza. È obbligatorio spendere tutto l’importo mensile, altrimenti si rischia di perdere il beneficio.

I requisiti richiesti

Fondamentalmente, per ricevere i bonus, gli anziani dovranno soddisfare tre requisiti, ovvero: