Lo sai che esistono 10 alimenti che aiutano a combattere lo stress a tavola? Eccoli

Lo stress è un fenomeno così ampiamente diffuso (e non solo tra gli adulti) che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) lo ha definito come il “Male del XXI secolo”. Per fronteggiarlo e non farci sopraffare, come consigliano i medici, dobbiamo ricavarci del tempo nell’arco della settimana per svolgere dell’attività fisica.

Altri due ingredienti fondamentali per una vita serena ed equilibrata sono: coltivare le relazioni sociali e il riposo. Infatti, spesso la stanchezza, lo stress e il nervosismo ci inducono a dribblare la cena o l’aperitivo con gli amici perché siamo troppo stanchi. Al contrario, uscire e staccare la mente dagli impegni e/o preoccupazioni quotidiane facendoci due risate con gli amici, ci farà solo bene.

Un altro problema quasi sempre legato allo stress e agli stati d’ansia in generale è il sonno. Infatti, le persone che si trovano in questa condizione spesso non riescono a dormire oppure lo fanno ma il mattino seguente non si svegliano riposate e cariche per affrontare la giornata.

Bisogna imparare a dare la giusta importanza alle ore di sonno, che deve essere rigeneratore per consentirci di affrontare la giornata successiva. Per combattere lo stress occorre anche rafforzarci fisicamente. E qui entra in gioco la buona tavola.

Gli esperti hanno stilato questa lista della spesa antistress:

ricotta

zucca

avena

giuggiole

mandorle

cioccolato

zafferano

valeriana

burro chiarificato

fiori di zucca

Tutti questi cibi presentano un elevato contenuto in vitamine A, B, C, D e omega-3.