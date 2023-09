L’Oroscopo della fedeltà: scopri se il tuo partner ti tradisce

La fedeltà in una relazione è uno degli aspetti più cruciali per la stabilità e la felicità di una coppia. L’astrologia offre uno spunto affascinante su questa domanda, esplorando come i diversi segni zodiacali possano influenzare il comportamento e l’atteggiamento nei confronti della lealtà amorosa.

Tra i segni zodiacali e la fedeltà nelle relazioni, oggi cercheremo di capire se l’astrologia può davvero rivelare chi è più incline a tradire e chi è più propenso a rimanere fedele.

Scopri il segno che tradisce di più

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Gli Arieti sono noti per la loro lealtà e dedizione verso i loro partner. Sono appassionati e desiderano una relazione stabile, quindi è improbabile che tradiscano.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

I Toro apprezzano la sicurezza e la stabilità in una relazione. Sono leali di natura e cercano una connessione duratura.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli possono essere indecisi, ma una volta che si impegnano in una relazione, tendono a essere fedeli. Tuttavia, la noia potrebbe tentarli.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I Cancro sono altamente fedeli e protettivi verso i loro partner. La tradizione e la sicurezza in una relazione sono essenziali per loro.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

I Leone amano l’attenzione e l’adorazione, ma sono anche leali. Devono sentirsi apprezzati per rimanere fedeli.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le Vergini sono molto fedeli e dedite alla loro relazione. La perfezione è importante per loro, e spesso mettono il loro partner al primo posto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le Bilance cercano l’equilibrio in tutto, comprese le relazioni. Sono inclini a tradire solo se sentono un forte squilibrio nella loro vita amorosa.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli Scorpioni sono appassionati e possessivi, ma sono anche molto leali. La tradizione è importante per loro, e tendono a evitare le avventure.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittari sono avventurosi, ma se si impegnano in una relazione seria, solitamente rimangono fedeli.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

I Capricorno sono leali e ambiziosi. Cercano relazioni stabili e possono essere fedeli per tutta la vita.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gli Acquario possono sembrare distanti, ma sono leali in modo inaspettato. Tuttavia, possono desiderare più indipendenza nella loro relazione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci sono empatici e romantici ma possono essere indecisi. La loro fedeltà dipende spesso dalla profondità dei sentimenti che provano.