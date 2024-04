L’ortensia sarà bellissima utilizzando alcuni scarti di cucina

Se in casa avete un’ortensia che nel tempo ha perso il suo colore e la sua bellezza è il momento di donarle nuova vita. Il pollice verde si può ottenere, basta conoscere alcuni trucchi per far vivere le piante più a lungo e farle splendere potenziandone la fioritura. L’ortensia ama l’ambiente semi-ombreggiato ed essere protetta dal sole forte. Il terreno dovrà avere un ottimo drenaggio sia in terra che in vaso. Ma il vero segreto per rendere il colore più vivo è un altro.

Il segreto per un’ortensia dal colore intenso

Le ortensie devono seguire una dieta ricca di fertilizzanti. Hanno bisogno di ricevere la giusta quantità di nutrienti di cui necessitano. Meglio evitare, però, di optare per cibo vegetale a base chimica. Si possono semplicemente usare degli scarti di cibo per ottenere il meglio dalla propria bellissima pianta ornamentale. Questi avanzi aiuteranno l’ortensia a crescere forte e molto colorata.

I gusci d’uovo, ad esempio, sono un prodotto ideale per stimolare le ortensie fornendo la giusta spinta fertilizzante naturale. Ottimi come fertilizzante e come aiuto per la pianta ad assorbire più nutrienti. Il consiglio dell’esperta Lindsey Chastain – fondatrice di un blog incentrato sugli approfondimenti di tematiche legate alla casa e al giardinaggio – è di frantumare i gusci vuoti fino a ridurli in poltiglia per poi spargere la polvere intorno ai cespugli in modo tale da creare un terreno con tanto calcio che l’ortensia può assorbire.

Perfetto anche il caffè macinato che dona azoto e promuove l’attività microbiotica della pianta rendendola più sana e forte.