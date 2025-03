L’UE concede il via libera al bonus assunzioni fino a 650 euro per giovani e donne nel nostro Paese. Ecco come funziona

L’Unione Europea ha dato il via libera al bonus assunzioni per giovani under 35 e donne, una misura contenuta nel Decreto Coesione e finalizzata a incentivare l’occupazione nel nostro Paese. Le aziende che assumeranno entro il 31 dicembre 2025 potranno beneficiare di un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per ogni lavoratore.

A chi è rivolto il bonus assunzioni?

Ma quali sono le categorie che possono usufruire del bonus assunzioni? Nello specifico, il bonus è rivolto a:

- Advertisement -

Giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato

Donne prive di un impiego nel semestre precedente e residenti nel Sud Italia

L’obiettivo è duplice: da un lato, favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani e donne, categorie spesso penalizzate da disoccupazione e precariato; dall’altro, sostenere le imprese che investono sul capitale umano, offrendo loro un incentivo concreto per l’assunzione.

Una spinta importante per l’occupazione

L’approvazione definitiva del bonus assunzioni, rappresenta un passo estremamente importante nella lotta contro la disoccupazione. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha sottolineato la grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, aggiungendo inoltre che l’obiettivo è quello di creare fino a 180.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.

- Advertisement -

Per rendere possibile tutto questo, sono stati stanziati 1,1 miliardi di euro e il vantaggio per le imprese è importante. Infatti, potranno ottenere fino a 500 euro mensili per ogni assunto e fino a 650 euro al mese per le lavoratrici e i lavoratori che risiedono al Sud.