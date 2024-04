Mantova Libri Mappe Stampe l’affare (di carta) è in mostra

Anche quest’anno, grazie a Mantova Libri Mappe Stampe, la città virgiliana sarà la meta più ambita per bibliofili, collezionisti e cacciatori di volumi introvabili. La storica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo torna infatti nei locali del Museo Diocesano F. Gonzaga per il primo appuntamento dell’anno fissato per il 18 e 19 Maggio 2024.

Oltre 50 gli espositori partecipanti, tra librerie specializzate in volumi antichi e di difficile reperibilità e commercianti di stampe e cartografia d’epoca tra i più qualificati in Europa.

Una manifestazione consolidata che vanta la più lunga tradizione in Italia del settore e che ha saputo, negli ultimi anni, reinventarsi, catalizzando un nuovo e più ampio pubblico composto non solo da collezionisti tout court, ma anche da studenti di belle arti e fotografia, arredatori d’interni, buyer di lusso e amanti dell’arte antica e moderna. Tutto questo grazie all’eterogeneità dell’offerta che è possibile trovare sui banchi, che permette possibilità di acquisto diversificate e adatte a ogni tasca: dalle cinquecentine più preziose ai più recenti volumi del ‘900, come i fuori catalogo e le ricercatissime prime edizioni, oltre a un’infinità di mappe geografiche e stampe d’epoca originali, raffinati complementi di arredo per ambienti e abitazioni.

16/09/23, Mantova, Piazza Virgiliana, Mostra del libro antico, , Photo Stefano Saccani

LE RARITÀ IN FIERA

Tantissimi i pezzi interessanti che, nel corso degli anni, sono passati tra le mani dei visitatori: tra questi, la prima edizione del Trattato sulla Pittura di Leonardo, uno dei primi tentativi della storia di definire le leggi scientifiche della pittura, nonché principale fonte di informazioni sul pensiero dell’artista, pubblicata postuma attorno al 1540; o il disegno originale del Castello di San Giorgio di Mantova acquisito dal Palazzo Ducale risalente alla prima metà dell’800 che ha permesso di ricostruire la pianta originaria dell’edificio fino a quel momento sconosciuta. E poi ancora, il ricercatissimo libretto n.1 di Topolino datato Aprile 1949; per non parlare delle litografie originali di Picasso, Mirò, Chagall, veri e propri pezzi da museo che è stato possibile ammirare e acquistare in fiera.

A Maggio sarà invece possibile accaparrarsi, tra le altre “chicche”, la prima edizione italiana di Harry Potter e la pietra filosofale (1998) nella prima tiratura originale, famosa per riportare dettagli grafici poi successivamente modificati nelle stampe successive, come il ritratto senza occhiali del maghetto sulla copertina e il nome della scrittrice per esteso.

IL CONTEST FOTOGRAFICO

Anche per questa edizione tutti i visitatori potranno prendere parte al contest fotografico “Mantova Libri Mappe Stampe: scatta la mostra!”. Partecipare è semplice: basta approfittare della visita alla mostra per catturare in pochi click la bellezza di libri e stampe esposte. In palio, per gli scatti ritenuti più significativi, un premio in carta e inchiostro da fare gola a neofiti e collezionisti, dal valore di 400€: un manuale di geografia per ragazzi stampato a Parigi nel 1821, una edizione quasi unica che riporta i confini di tutti i mondi fino ad allora conosciuti, dal mondo moderno a quello antico, passando per le geografie bibliche e quelle di Orazio e Virgilio.

La partecipazione è gratuita purché subordinata all’iscrizione, maggiori informazioni su https://www.mantovalibriestampe.com/.

LA IX EDIZIONE

Appuntamento dunque a Mantova nella sede del Museo Diocesano F. Gonzaga (Piazza Virgiliana 55) dove i visitatori avranno la possibilità di passeggiare per i portici del chiostro dell’ex monastero agostiniano di S. Agnese per tutta la giornata di sabato 18 maggio e la mattina del 19. L’ingresso è libero e per le informazioni dettagliate sugli orari e rimanere aggiornati sulle novità di quest’anno si possono consultare le pagine social della manifestazione (FB: Mantova Libri Mappe Stampe e IG: @mantovalibrimappestampe) o il sito web www.mantovalibriestampe.com dove è possibile visualizzare anche l’elenco completo di tutti gli espositori. La mostra si svolgerà anche in caso di pioggia.

Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova e dell’associazione Roberto Almagia’ e la collaborazione del Museo Diocesano Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia. Media partner: Maremagnum.com, Abebooks.com, Vialibri.net, Nova Charta Editori.