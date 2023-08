Gli autori Feltrinelli al Festivaletteratura di Mantova

Saranno protagonisti saggisti e narratori, autori italiani e stranieri…Umberto Galimberti presenterà in anteprima a Mantova il suo nuovo libro, in uscita il 5 settembre, “L’etica del viandante” mentre Filippo Timi sarà protagonista di un reading teatrale del suo libro “Marylin”, anch’esso in libreria il 5 settembre.



Importante presenza degli autori stranieri grazie a Jonathan Coe ed Elvira Mujčić, autrice Crocetti. Saranno ospiti del festival anche Alessandro Aresu, Antonella Viola, Guido Tonelli e Leo Ortolani.

Mercoledì 6 settembre

16:45 Alessandro Aresu La guerra dei microprocessori

con Simone Pieranni

Basilica Palatina di Santa Barbara

21:15 Elvira Mujčić Scrivere è una questione di fede

con Mircea Cărtărescu

Basilica Palatina di Santa Barbara

Giovedì 7 settembre

14:30 Umberto Galimberti Lo spaesamento e l’etica del viandante

Piazza Castello

In uscita con il libro L’etica del viandante(in libreria dal 5 settembre)

16:30 Leo Ortolani Fletto i muscoli e sono nello spazio

con Davide Morosinotto

Palazzo della ragione

21:15 Elvira Mujčić Ritorni

con Gazmend Kapllani e Simonetta Bitasi

Basilica Palatina di Santa Barbara



Venerdì 8 settembre

15:00 Elvira MujčićConfini o soglie? Pensieri in esercizio – lezioni orizzontali

scuola primaria P. Pomponazzo

Sabato 9 settembre

18:00 Antonella Viola Alimentazione e sistema immunitario: un legame strettissimo | Lavagne

Piazza Mantegna, ingresso libero

19:00 Jonathan Coe Comico? Critico? Coe!

con Peter Florence

Piazza Castello

22:00 Filippo Timi Io sono Marilyn

con Lorenzo Parrotto, Matteo Prosperi e Gianluca Vesce

Piazza Castello

In uscita con il libro Marylin(in libreria dal 5 settembre)

Domenica 10 settembre

12:15 Antonella Viola I vecchi non esistono

con Lidia Ravera e Silvia Bencivelli

Palazzo San Sebastiano

12:30 Guido Tonelli Tra stati quantistici, quark e gluoni

Basilica Palatina di Santa Barbara