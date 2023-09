Meta presenta i nuovi smart glass Ray Ban: già in prevendita a questo prezzo

Meta ha presentato i nuovi Ray-ban Smart glass, li ha realizzati con Essilor Luxottica. Una riprogettazione da zero rispetto agli occhiali realizzati nel 2021 e che non hanno avuto molto successo. I nuovi smart-glass, già in prevendita da 329 a 409 euro, integrano l’AI nella fotocamera che prevede due sensori laterali, uno per ogni lente.

Desing e modelli

I nuovi occhiali Ray-ban smart possono essere preordinati e scelti sia sul sito di Meta sia sul sito ufficiale del brand.

Il design rispetta le tendenze di oggi in fatto di occhiali da sole. Montatura spessa, materiale plastico e, in alcuni casi trasparente. Si possono scegliere diversi colori, le lenti possono essere nere, viola, marrone.

I sensori laterali ha portato Ray-ban a creare occhiali ondulati e sporgenti. C’è anche una versione più quadrata, color marrone scuro nella montatura e nelle lenti, non manca del tutto la forma ondulata.

Caratteristiche tecniche

Sono occhiali dotati di sensore fotografico da 12 megapixel ultra grandangolare, realizzano foto di grandi dimensioni e video fino a 1080p. Sono stati studiati anche per il live streaming, di fatto integrano anche nuovi speaker volume e microfoni con registrazione immersiva. Autonomia garantita fino a 36ore, memoria per oltre 500 foto, 32 GB di video.

Come acquistarli

Il modo più semplice per acquistare i nuovi smart glass Ray-ban è il seguente. Visitate il sito ray-ban.com e con il visualizzatore 3D scegliete il modello che vi piace di più. Le personalizzazioni e le tonalità sono diverse. Ecco l’elenco completo dei modelli che abbiamo trovato, le prime consegne sono previste per il 17 ottobre.

Meta Wayfarer

Lucido nero, lenti trasparenti: 329 euro

Lucido nero, lenti verdi: 329 euro

Opaco nero, lenti grafite polarizzate: 359 euro

Opaco nero, lenti trasparenti / G-15 verde: 409 euro

Lucido Caramello, lenti marroni polarizzate: 359 euro

Opaco Jeans, lenti Blu Polvere polarizzate: 359 euro

Lucido Rebel Black, lenti ambra: 329 euro

Meta Headliner