Nothing Phone (2): la data esatta del lancio

Mancano poche settimane al lancio globale sul mercato di Nothing Phone (2), che dovrebbe uscire nella prima metà di luglio.

Nothing Phone (2): quando uscirà?

Il giorno prescelto per il lancio di Nothing Phone (2) sarà l’11 luglio, dopo un anno esatto dall’uscita del predecessore che risale al 12 luglio dello scorso 2022.

Carl Pei si sta preparando a un lancio in grande stile. Il Phone (2) sta racimolando gli ultimi nulla osta da parte delle autorità in giro per il mondo e proprio di recente è arrivata la certificazione della NBTC. La società tailandese ha approvato un Nothing Phone (2) con codice modello A065. Il documento che attesta la certificazione contiene solo elementi come frequenze radio e nessun’altra informazione di natura tecnica. Per quelle comunque ci sono i vari leaks del web delle scorse settimane, che dopo aver indagato forniscono alcune specifiche sul nuovo modello.

Le specifiche

Secondo le voci del web il Nothing Phone (2) avrà un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, 1.080 x 2.400 pixel e 120 Hz. Il SoC sarà Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con una RAM da 12 GB. La fotocamera principale sarà dotata di 50 MP. Come sistema operativo supporterà Android 13 con Nothing OS 2.0. Per quanto riguarda il design alcune indiscrezioni parlano dei led posteriori simili a quelli del primo modello.