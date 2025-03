Nuovo bonus da 350 euro in arrivo a marzo. Ecco chi ne può beneficiare

Ottime notizie in arrivo per le lavoratrici madri del settore scolastico, le quali possono beneficiare di un bonus da 350 euro. Infatti, nel cedolino di marzo il personale della scuola non solo riceverà la consueta retribuzione, ma pure gli arretrati relativi al bonus di 350 euro, che è stato introdotto nella Legge di Bilancio 2025.

Il bonus da 350 euro è nato come esonero contributivo per le lavoratrici madri del personale scolastico, dando un concreto aiuto economico.

Chi può beneficiare del bonus da 350 euro?

Il bonus da 350 euro è destinato a:

Insegnanti di ogni ordine e grado

Personale ATA

Altre figure professionali che contribuiscono al funzionamento delle istituzioni educative

L’importo del bonus sarà calcolato in base ai contributi previdenziali versati, con un massimo di 350 euro mensili.

Come richiedere il bonus da 350 euro

Le lavoratrici madri, interessate al bonus da 350 euro, possono richiedere il bonus in qualsiasi momento, rendendo l’accesso particolarmente facile. La richiesta deve essere effettuata tramite le procedure online messe a disposizione da NoIPA, che garantisce un chiaro iter.

Il pagamento degli arretrati sarà effettuato a marzo 2025, con un’emissione straordinaria per coloro che non hanno ancora ricevuto l’importo relativo ai mesi di gennaio e febbraio.

Dunque, in definitiva si tratta di un bonus estremamente interessante e che può dare un concreto supporto economico alle lavoratrici, soprattutto in questo momento in cui le spese sono particolarmente elevate.