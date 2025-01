Pensione anticipata a 62 anni con 20 anni di contributi. È possibile?

Esiste un’alternativa a quota 103 senza penalizzazioni, ovvero le pensioni anticipate 2025 a 62 anni e con 20 anni di contributi. Infatti, se è vero che nel 2025 uscire a 62 anni è possibile solo con quota 103, si tratta però indubbiamente di una misura poco appetibile per chi ha versato pochi anni di contributi.

Occorrono infatti ben 41 anni di versamenti e la misura è rivolta a chi ha i contributi anche prima del 1996.

Si può andare in pensione anticipata a 62 anni e con 20 anni di versamenti?

Alo stato attuale quota 103 è l’unica misura che permette di uscire dal lavoro a 62 anni di età. Richiede, però, 41 anni di contributi. Tra l’altro, quota 103 presenta delle limitazioni di non poco conto, ad esempio chi esce con quota 103 non può svolgere attività lavorativa fino ai 67 anni.

Non solo, bisogna anche accettare il ricalcolo contributivo. Infine, quota 103 prevede un importo massimo pari a 4 volte il trattamento minimo, dunque circa 2.400 euro lordi al mese.

Pensione anticipata a 62 anni. Ecco come fare con 20 anni di contributi

Tutti i limiti che abbiamo visto non pesano su chi riesce a sfruttare la pensione a 62 anni con soli 20 anni di versamenti. Parliamo della pensione anticipata contributiva, riservata però solo a chi rientra nel sistema contributivo e, soprattutto, se il richiedente è una donna che ha avuto figli.

Grazie ad una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, la pensione anticipata contributiva diventa particolarmente favorevole per le lavoratrici madri, dato che permette di uscire a 62 anni e 8 mesi. Resta infatti la regole dei 4 mesi di sconto per ogni figlio avuto. Si interrompe però il limite di 12 mesi di sconto per chi ha 3 o più figli.

Nel 2025 tale soglia sale a 16 mesi di sconto massimo solo per chi ha 4 o più figli. In questo scenario, come detto, si potrà uscire dal lavoro già a 62 anni e 8 mesi, con soli 20 anni di contributi.