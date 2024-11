Pensione anticipata: domanda da presentare entro il 30 novembre

L’Ape sociale consente ai lavoratori e alle lavoratrici di andare in pensione anticipata rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, la quale è attualmente fissata a 67 anni.

La scadenza per presentare la domanda è ormai imminente, infatti c’è tempo solo fino al 30 novembre e gli aventi diritto stanno valutando attentamente il da farsi.

Ricordiamo che la domanda di accesso all’Ape sociale richiede una verifica approfondita della propria situazione personale e lavorativa, inoltre è fondamentale rispettare i requisiti previsti.

Pensione anticipata: ecco i requisiti

L’accesso all’Ape sociale non è automatico ed è riservato esclusivamente a determinate categorie di lavoratori. Nel dettaglio, i requisiti richiesti sono:

Età minima di 63 anni e 5 mesi

Avere un certo numero di anni di contributi previdenziali versati. Questi variano in base alla condizione lavorativa e personale del richiedente

Attenzione, per accedere alla pensione anticipata è indispensabile che il richiedente non stia percependo nessun’altra forma di pensione.

L’importo dell’Ape sociale

L’assegno mensile che si riceve per l’Ape sociale è una cifra limitata, che non corrisponde all’intero importo della pensione finale e non può superare i 1.500 euro mensili.

L’importo viene calcolato sulla base dei contributi accumulati fino a quel preciso momento. In sostanza, come detto, la cifra massima mensile non può essere superiore a 1.500 euro e quindi anche chi ha versato un numero maggiore di contributi non può andare oltre tale soglia.

Naturalmente, una volta raggiunta l’età effettivamente pensionabile, avverrà il ricalcolo sulla base dei contributi versati.