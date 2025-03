Pensione senza contributi: quando è possibile?

Il sistema previdenziale italiano prevede delle misure specifiche che permettono di ricevere un’indennità mensile anche a chi effettivamente non ha diritto a percepire la pensione. Sappiamo infatti che non sempre chi arriva all’età di 67 anni, che generalmente rappresenta la soglia per accedere alla pensione di vecchiaia, riesce a soddisfare gli altri requisiti previsti. In questo articolo andiamo a scoprire come funziona l’Assegno Sociale.

Ecco come funziona la pensione senza contributi

Non è detto che a 67 anni si rispettino i 20 anni di carriera prevista. Non solo, c’è pure chi ha maturato 20 anni di contributi ma non rispetta altri requisiti. L’unica soluzione, in questo scenario, è quella di percepire un’indennità che viene erogata dall’INPS, presentando dunque domanda per l’Assegno Sociale.

Parliamo di una misura che prevede alcuni paletti reddituali e pertanto viene riconosciuta solo a coloro che hanno un reddito non superiore a una determinata soglia.

Come funziona l’Assegno Sociale nel 2025?

Dunque, come abbiamo detto, l’Assegno Sociale è la misura assistenziale erogata dall’INPS a chi, raggiunti i 67 anni, non ha diritto ad una vera e propria pensione. Attenzione però, l’Assegno Sociale ha dei limiti piuttosto evidenti, non basta infatti semplicemente arrivare a 67 anni di età per poterlo percepire.

Per poter beneficiare dell’Assegno Sociale è necessario rispettare i requisiti reddituali. Questi limiti variano di anno in anno, dato che seguono l’andamento dell’inflazione. Ad esempio, oggi possiamo parlare dell’aumento che ha avuto l’Assegno Sociale nel 2025 a causa dell’incremento del costo della vita che l’ISTAT ha certificato nella misura dello 0,8%.

In sostanza si passa dai 534,41 euro al mese dell’Assegno Sociale nel 2024 ai 538,60 euro nel 2025. Si può percepire solo se il reddito del proprio nucleo familiare è inferiore al doppio dell’importo dello stesso Assegno Sociale nel caso dei soggetti coniugati.

Per i singoli, invece, non bisogna superare l’importo dell’Assegno Sociale. In sostanza, nel 2025 bisogna avere redditi coniugali fino a massimo 1.077,20 euro oppure da single fino a 538,60 euro.