Per Elon Musk l’Intelligenza Artificiale è un grande pericolo per l’umanità, ecco il motivo

Elon Musk ha avvertito che l’intelligenza artificiale è “una delle più grandi minacce” per l’umanità di oggi, mentre interveniva come relatore all’AI Safety Summit del Regno Unito.

Il miliardario proprietario di X è accorso appena ha potuto all’evento di Bletchley Park per dire che era “assolutamente necessario” dato l’intelligenza artificiale rappresenta un “rischio esistenziale” per gli esseri umani, che affrontano per la prima volta la possibilità di essere superati a livello intellettuale dalle macchine.

L’evento organizzato da Rishi Sunak, premier UK, ospiterà discussioni con leader mondiali, aziende del comparto tech e scienziati sui rischi connessi alle nuove tecnologie.

Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo, è un noto critico dell’intelligenza artificiale. Il suo intervento è arrivato dopo che il dirigente di Meta Nick Clegg, ex vice primo ministro britannico, ha avvertito che i “deepfake” dell’IA generativa potrebbero rappresentare un rischio per le prossime elezioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito del prossimo anno.

Musk ha detto di sperare che il vertice di due giorni possa essere utilizzato per stabilire un “consenso internazionale” e la creazione di un “osservatorio imparziale” per monitorare l’avanzamento della tecnologia.

Parlando del rapporto tra Intelligenza Artificiale ed esseri umani, Musk ha detto: “Non siamo più forti o più veloci di altre creature, ma siamo più intelligenti, ed eccoci qui per la prima volta, davvero nella storia umana, con qualcosa che sarà molto più intelligente di noi”.