Piero Chiambretti, il post commovente per ricordare la mamma

Piero Chiambretti qualche giorno fa ha pubblicato un post di ringraziamento nei confronti di tutti i medici, infermieri e personale sanitario che nel corso della sua degenza all’ospedale Mauriziano di Torino causata dal contagio del Coronavirus lo hanno curato, ma anche supportato in modo esemplare. Il conduttore ha definito lo staff della struttura un esempio da seguire e applaudire.

Da ricordare che Chiambretti è stato ricoverato con sintomi non lievi insieme alla madre Felicita che ha contratto come lui il Covid-19 ma che purtroppo non è riuscita a superare la crisi ed è deceduta in corso di ricovero, un momento particolarmente toccante per il conduttore che non ha neanche potuto salutare la mamma viste le normative vigenti in materia d’emergenza Coronavirus.

A dare la notizia della perdita della mamma di Chiambretti è stata Vladimir Luxuria che ha scritto sui suoi profili social la notizia: “La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta le mie più sentite condoglianze”.

Piero Chiambretti: “Le mamme non dovrebbero morire mai”

Toccante e decisamente commovente Piero Chiambretti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dove appare con la mamma Felicita, uno scatto accompagnato da una frase che esprime appieno il dolore per la perdita subita: “Le mamma non dovrebbero morire mai perchè danno la vita”. Il conduttore è decisamente provato, superare il momento non sarà facile anche perchè non ha potuto salutare la mamma come avrebbe voluto.