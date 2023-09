Premio speciale Soundtrack Stars Award ai Subsonica, per la musica di Adagio di Stefano Sollima (Venezia 80° Concorso). Lo ha deciso la Giuria del Premio inaugurando l’11.ma edizione di un riconoscimento che sottolinea ogni anno alla Mostra il valore della musica, non solo nei film in concorso.

Per i Subsonica un ritorno al cinema nella colonna sonora perfettamente sintonizzata con il ritmo narrativo del film di Stefano Sollima. “Un contributo – si legge nella motivazione – che, fin dalla prima inquadratura, segna il ritmo di un’invenzione musicale che definisce il mondo del giovane protagonista del film e, insieme, il declino di un mondo senza possibilità di riscatto come la decadenza di una città che brucia tra le fiamme anche la sua grande bellezza”

Il Soundtrack Stars Award 2023, che ha festeggiato lo scorso anno il suo decennale, torna all’80.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sonora tra i film del Concorso in un palmarès che sarà annunciato anche quest’anno nel corso della cerimonia di premiazione all’Italian Pavilion (Sala Tropicana Excelsior) alle ore 14.00 dell’8 settembre.

Venezia, 2 Settembre 2023 – ​LXXX Mostra Internazionale d’​Arte Cinematografica. I Subsonica posano con il premio SOUNDSTRACKSTARS.

Ideato e prodotto interamente da Free Event,

gruppo da anni protagonista nel settore musicale, Soundtrack Stars Award è il Premio collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, promosso con i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), che valorizza la musica nel cinema nel suo ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note che accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

La Giuria del Soundtrack Stars Award 2023 è composta da

Laura Delli Colli (Presidente SNGCI) e dai giornalisti Fulvia Caprara (La Stampa), Carola Carulli (Tg2), Giuseppe Fantasia (Il Foglio), Alessandra Magliaro (Ansa), Miriam Mauti (GR Rai), Flavio Natalia (Ciak), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Rivista del Cinematografo, Cinematografo.it), Paolo Sommaruga (Tg1), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (La Repubblica).