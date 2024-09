Su Pluto TV, arriva Carabinieri 

Pluto TV, leader mondiale nella televisione in streaming gratuita FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), annuncia il lancio del nuovo canale interamente dedicato alla serie cult degli anni 2000 “Carabinieri“, già disponibile in piattaforma con le prime tre stagioni della serie.





I fan della storica fiction potranno rivivere

– in streaming gratuito e on demand – tutte le emozionanti vicende della caserma più iconica d’Italia che, grazie al suo mix unico di azione, commedia e intrecci amorosi, ha affascinato milioni di telespettatori. Ambientata in alcuni luoghi diventati iconici della provincia italiana, tra Città della Pieve e Montepulciano, la serie racconta le avventure di un gruppo di carabinieri, impegnati non solo in operazioni di sicurezza, ma anche in dinamiche personali e sentimentali che, nel corso delle stagioni, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico.

- Advertisement -





Fin dal suo debutto, “Carabinieri”

ha conquistato subito tutti grazie a personaggi che hanno saputo appassionare con la loro empatia e umanità, oltre a essere stata un trampolino di lancio per molti attori oggi affermati: da Alessia Marcuzzi, nel ruolo del Maresciallo Andrea Sepi, Ettore Bassi, che ha interpretato il carabiniere Andrea Ferri a Manuela Arcuri, nel ruolo della coraggiosa Paola Vitali e tanti altri come Elisabetta Canalis, Paolo Villaggio, Roberto Farnesi e Martina Colombari. La serie, nonostante la componente adrenalinica, ha saputo toccare temi di vita quotidiana con un taglio leggero e ironico, conquistando un vasto pubblico che si è affezionato tanto alle vicende personali dei protagonisti, quanto alle loro missioni sul campo.



Nel tempo “Carabinieri” ha offerto al pubblico anche uno straordinario affresco della provincia italiana, raccontando la bellezza e il fascino dei borghi umbri e toscani e trasformando molti luoghi in vere icone, come la piccola caserma di Città della Pieve, la Fortezza di Montepulciano, il ristorante di Gemma e il famoso bar Pippo, diventati mete amatissime da molti fan.



Su Pluto TV, sarà possibile rivedere le prime tre stagioni di Carabinieri a partire dal 16 settembre. Prossimamente saranno disponibili sulla piattaforma anche tutte le altre stagioni.