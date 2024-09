Alice nel Paese delle Meraviglie del Royal Ballet di Londra

Il 15 ottobre il Royal Ballet torna nei cinema di tutto il mondo, in diretta dal Covent Garden di Londra, con Alice nel Paese delle Meraviglie. Il coreografo Christopher Wheeldon rivisita il grande classico di Lewis Carroll in uno spettacolo originale e travolgente, popolato di personaggi amatissimi e adatto a un pubblico di tutte le età.

Il balletto Alice nel Paese delle Meraviglie ha debuttato con successo nel 2011 con un’esplosione di colori, magia scenica e coreografie innovative. Questa è stata la prima collaborazione tra Wheeldon, il compositore Joby Talbot e lo scenografo Bob Crowley, che in seguito hanno creato insieme, sempre per il Royal Ballet, anche Il racconto d’inverno e Come l’acqua per il cioccolato.

La musica di

Joby Talbot unisce sonorità contemporanee e trascinanti melodie che riecheggiano le partiture dei balletti ottocenteschi. Le fantasiose e strabilianti scenografie di Bob Crowley si avvalgono di ogni mezzo possibile, dalle marionette alle proiezioni, per rendere il Paese delle Meraviglie incredibilmente reale.

Il risultato finale esalta al meglio le qualità del Royal Ballet, unendo danza, musica e trovate sceniche mirabolanti in uno spettacolo adatto alle famiglie.

La stagione 2024/25 del Royal Ballet and Opera è distribuita nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies e Danza&Danza Magazine.

The Royal Ballet

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE



In diretta al cinema martedì 15 ottobre, ore 20.15

Co-prodotto con The National Ballet of Canada

Coreografia Christopher Wheeldon

Musica Joby Talbot

Orchestrazione Christopher Austin, Joby Talbot

Scenografia Bob Crowley

Sceneggiatura Nicholas Wright

Luci Natasha Katz

Projection Designers Jon Driscoll, Gemma Carrington

Original Sound Designer Andrew Bruce for Autograph

Direttori d’orchestra Koen Kessels / Martin Georgiev

Orchestra della Royal Opera House