Giulio Wilson e gli Inti-Illimani, tornano in tour in Italia dopo il successo del tour internazionale con AGUA WORLD TOUR. Il cantautore toscano e il celebre gruppo cileno si esibiranno nelle principali città del nostro Paese con brani di repertorio e le canzoni del loro nuovo disco AGUA, che pone attenzione sulle problematiche ambientali e sociali attuali.

I biglietti sono disponibili in prevendita su https://www.ticketone.it/artist/inti-illimani/ e nei punti vendita autorizzati.

- Advertisement -

Il tour è partito il 10 luglio da Crespino del Lamone (FI) data che, insieme a quelle del 17 luglio al Pavaglione di Lugo (RA) e del 19 luglio a Paestum (SA), sono appuntamenti speciali facenti parte dell’iniziativa Chiedi chi sono gli Inti Illimani: protagoniste saranno le sonorità acustiche e gli strumenti tradizionali del gruppo cileno che incontrano i suoni e le parole di Giulio Wilson. Concerti intesi come momenti di condivisione, anche per sensibilizzare il pubblico a problematiche care agli artisti attraverso le meravigliose canzoni dell’album di inediti AGUA di Giulio Wilson & Inti-Illimani, ben accolto da pubblico e critica, contenente tredici tracce in italiano e in spagnolo.

Un progetto artistico

realizzato tra Firenze in una fase compositiva pre-incisione e registrato a Santiago del Chile; una proposta artistica inedita, coordinata dal discografico Paolo Maiorino, di due mondi solo apparentemente lontani e diversi tra loro, dove le sonorità tradizionali e ricche della musica andina abbracciano suoni e parole del cantautorato alternativo italiano, tanto da coniugare un nuovo stile – certamente inedito in termini musicali e di contenuti – per il gruppo cileno, tra i più conosciuti al mondo.

- Advertisement -

Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson si incontrano, si trovano e cantano, infatti, le problematiche dell’attualità (dagli sconvolgenti cambiamenti climatici al recupero dei valori umani) senza toni nostalgici ma di speranza, per trovare e scegliere strade diverse per il bene del mondo: modi e forme di solidarietà per il progresso sociale e la salvaguardia ambientale, per recuperare la misura delle cose.

Con la produzione artistica di

César Jarra e Valter Sacripanti – la musica degli Inti, da sempre espressione della collettività e veicolo di messaggi impegnati, si fa sostenibile insieme a Wilson, al servizio della tutela dell’ambiente e dei rapporti interpersonali; e non manca l’impegno sociale del passato del gruppo cileno (come si nota nella canzone Revuelta) ma in un contesto più ampio e legato alla dimensione dell’uomo nel rispetto del suo tempo e della società che lo circonda. La loro arte vuole contribuire allo sviluppo e alla diffusione di una coscienza ambientale in senso ampio, parlando a tutte le generazioni.

- Advertisement -

AGUA è un album di pura “concezione artigiana”,

con gli strumenti tipici della musica andina a far colore – come la zampogna, la quechua, charango boliviano degli Inti-Illimani, il bombo, il cuatro venezuelano, il tres cubano – e con la chitarra e il pianoforte di Giulio Wilson; non sono contemplati suoni elettronici, plug-in, effetti computeristici.

Hanno collaborato al progetto Davide Pieralisi (chitarre acustica, classica, elettrica e ukulele nei brani Vale la pena, Agua, Occhi/Ojos); Juan Flores (Caja in Humedales e in Mi otro yo); Mauricio Campos (tres cubano in Somos); Magdalena Pacheco (Bodhran y pandero in Revuelta); Cristian Pratofiorito (pianoforte su Occhi/Ojos); Roberto Bassi (pianoforte su Chile es un camino); Valter Sacripanti (batteria e shaker su Sostenibile, shaker e bombo aggiuntivo e tom su Querer, Agua, Vale la pena, Ojos e Mi otro yo);

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music and Arts. Queste le date:

10 LUGLIO CRESPINO DEL LAMONE (FI) per Estate Marradese (Chiedi chi sono gli Inti-Illimani)

11 LUGLIO SUZZARA (MN) – evento esclusivo su prenotazione

12 LUGLIO BOLOGNA per Dimondi festival – Piazza Lucio Dalla

17 LUGLIO LUGO (RA) per La Milanesiana – Paviglione (Chiedi chi sono gli Inti Illimani)

18 LUGLIO CASERTA – Belvedere di San Leucio

19 LUGLIO PAESTUM (SA) Dum Dum Republic (Chiedi chi sono gli Inti Illimani)

20 LUGLIO POLISTENA (RC) Festival della Pace e della solidarietà dei popoli

21 LUGLIO MANCIANO (GR) Music Street Festival Parco Mazzini

24 LUGLIO BERGAMO Piazzale degli Alpini

25 LUGLIO VERBANIA Arena Estiva

27 LUGLIO CAGLIARI Teatro Massimo per Rocce Rosse Blues

30 LUGLIO CASTAGNOLE DELLE LANZE – Piazza Balbo

2 AGOSTO MELPIGNANO (LE) Palazzo Marchesale

3 AGOSTO VIESTE (FG) – Piazza Marina piccola

4 AGOSTO ROMA – Villa Ada

5 AGOSTO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) Fortezza di Mont’Alfonso

6 AGOSTO ALGHERO Lo quarter

7 AGOSTO MESSINA Giardino Corallo

10 AGOSTO AVELLINO Piazza del Convento di Sant’Egidio di Montefus