Prénatal Happy Box: in regalo tantissimi prodotti prima infanzia, ecco come richiederla

Prénatal omaggia il momento della dolce attesa con un’Happy Box ricca di prodotti per la prima infanzia.

Questa iniziativa non è nuova, è attiva già dal dicembre 2021, in questi tre anni si sono succedute diverse offerte Happy Box e sempre con lo stesso obiettivo: aiutare i neogenitori regalando primi prodotti necessari per accogliere i neonati.

Happy Box Prénatal: come richiederla

Per richiedere l’Happy Box Prénatal bisogna entrare in questa pagina. L’iniziativa è sostenuta anche da altri brand prima infanzia come Chicco, Huggies, Pee&Poo, Fiocchi di riso e Lichtena.

All’interno del sito prenotate la box ricca tramite il pulsante “richiedila subito”, compilate i dati e completate tutti i passaggi richiesti. Potete scegliere due tipi di consegne nella vostro città:

gratis in un negozio Prénatal

a domicilio con 10€ di spesa alla consegna. Bisognerà indicare l’indirizzo di consegna e scegliere la modalità di pagamento del costo di trasporto.

Che cosa contiene

Arriverà a casa una scatola media, non pesante, molto bella nel design, se ci sono fratellini o sorelline attirerà anche la loro attenzione.

L’Happy Box contiene: pannolini, calzini per neonati, salviettine, prodotti per il bagno e tant’altro, giochini, biberon, ciucci, tettarelle e anche offerte speciali come buoni sconto.

L’iniziativa è valida fino ad esaurimento scorte, siamo al terzo anno di Happy Box, da non escludere un’edizione anche per il prossimo anno.

Alcune regole importanti