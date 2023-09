Profili multipli su Facebook? Ecco la nuova rivoluzione con Meta

Meta apporta uno storico cambiamento in Facebook, permetterà agli utenti di poter creare profili multipli e collegati. Il social network che tra poco compirà vent’anni era partito con la possibilità di poter creare ufficialmente un solo account.

Quelli doppi venivano cancellati se scoperti. In più, spingeva gli utenti a conoscere, contattare e stringere amicizia solo con conoscenti reali. Quindi, ogni tanto, compariva la domanda “questo contatto è nella tua cerchia di amicizie?“.

- Advertisement -

Facebook profili multipli: perché questa nuova possibilità?

Dato che per molti Facebook è anche piattaforma di lavoro, in più i tempi sono cambianti come l’utenza, ha deciso di dare questa nuova possibilità. Si potranno realizzare più profili, le amicizie del primo profilo non saranno automaticamente trasportate nel secondo e negli altri, che diventerà è a tutti gli effetti un nuovo profilo privato o aperto a seconda della scelta dell’utente.

Meta, proprietaria di Facebook, per permettere ciò, aumenterà il livello di privacy, cosa che gli utenti prima gestivano selezionando le modalità di visualizzazione dei post oppure permettendo di creare delle liste di amici o contatti selezionati.

- Advertisement -

Profilo multiplo: regole e come crearlo e gestirlo

Meta su Facebook introdurrà il profilo multiplo con queste due regole.

1) si può creare un nuovo profilo ogni 72 ore;

2) si possono creare fino a quattro profili totali, Facebook non vuole favorire la proliferazione di troll, account fasulli o nati per scopi illeciti.

Per creare il nuovo profilo basterà cercare sulla nostra foto “crea nuovo profilo”. A differenza del passato, non bisogna uscire dall’account per realizzare una nuova presenza che, tra l’altro stando alle regole di prima non si poteva fare.

Dovremmo quindi, scegliere il nome utente, la foto del profilo e l’immagine di copertina.

Gestione contatti e privacy negli altri profili Facebook

La lista amici del nuovo profilo dovrà essere ricreata, basterà quindi fare nuove richieste di amicizia a nuove persone oppure a contatti già presenti nel primo account. Quanto scriviamo varrà anche per il terzo e quarto profilo.

Facebook introdurrà delle funzioni privacy dedicate, di default iniziali e poi da impostare come meglio si vuole, ad esempio per blindare un profilo e renderlo privato oppure renderlo aperto.