Qual’è il miglior tonno in scatola al supermercato? Ecco la classifica di Altroconsumo

Il tonno in scatola è tra i cibi maggiormente consumati dagli italiani. Alimento versatile che si adatta ad ogni tipo di combinazione. Si può mangiare con del pane e dei pomodori e utilizzare come ingrediente di pietanze più ricercate come il polpettone di tonne. Di sicuro il consumo del tonno aumenta d’anno in anno e questo anche perchè è stato valutato come un alimento leggero, saziante e consigliato da tantissimi nutrizionisti.

Vista la popolarità del tonno in scatola Altroconsumo ha redatto la sua classifica, per agevolare i consumatori ad acquistare un prodotto di qualità, ma a basso costo. L’analisi della nota associazione è stata diretta proprio per definire alcune caratteristiche dei migliori alimenti in commercio. Il tonno può essere al naturale, cioè conservato nella sua acqua di cottura oppure sotto olio.

Meglio sempre preferire il vetro alla latta. Per valutare il miglior tonno in vendita Altroconsumo ha tenuto conto di caratteristiche organolettiche, delle indicazioni in etichetta, ma anche dell’imballaggio, e dell’eventuale presenza di metalli pesanti. Importante anche la data d’inscatolamento senza dimenticare di considerare la provenienza del tonno, ossia dov’è stato pescato.

Altroconsumo, ecco la classifica dei migliori tonni in scatola

L’associazione ha diviso i tonni analizzati in tre gruppi: ottimi, buoni e medi. Di seguito la classifica che sarà utile ai consumatori:

Qualità ottima

1) As do Mar, tonno a trancio intero, 78 punti

2) As do Mar, tonno all’olio di oliva, 75 punti

3) Selex, tonno all’olio di oliva, 73 punti

4) Callipo, tonno all’olio di oliva, 71 punti

5) Fratelli Carli, tonno all’olio di oliva, 70 punti

Qualità buona

6) Rio Mare, tonno all’olio di oliva pescato a canna, 69 punti

7) Consorcio, tonno all’olio di oliva, 69 punti

8) Conad Piacersi Leggero in una goccia di olio di oliva, 69 punti

9) Nostromo, tonno all’olio di oliva, 69 punti

10) Angelo Parodi, trancio di tonno in olio di oliva, 68 punti

11) Rio Mare, tonno all’olio di oliva, 66 punti

12) Nostromo Basso in Sale, tonno all’olio di oliva extravergine, 65 punti

13) Ardea Tonno all’olio di oliva, 65 punti

14) Palacio de Oriente, tonno in trancio, 64 punti

15) Mare Aperto tonno all’olio di oliva, 63 punti

16) Coop Tonno Leggero pescato a canna solo un filo di olio di oliva, 64 punti

17) Rio Mare Leggero tonno all’olio di oliva extravergine, 61 punti

Qualità media

18) Nixe (Lidl), tonno all’olio di oliva, 58 punti

19) Mareblu Leggero solo un filo di olio d’oliva, 58 punti

20) Mareblu Vero Sapore, tranci di tonno olio d’oliva extravergine, 57 punti

21) Carrefour tonno a pinne gialle all’olio d’oliva, 57 punti

22) Pescantina, tonno all’olio extravergine di oliva biologico, 56 punti

23) Maruzzella, tonno all’olio di oliva, 55 punti

24) Athena (Eurospin), 54 punti