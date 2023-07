Ragù in friggitrice ad aria pronto in soli 45 minuti

La cucina moderna è sempre alla ricerca di nuovi metodi per rendere più semplice e veloce la preparazione dei piatti tradizionali. Oggi vogliamo presentarvi una tecnica innovativa per cucinare un autentico ragù alla bolognese nella friggitrice ad aria. Sì, avete letto bene! La friggitrice ad aria non è solo per friggere le patatine, ma può anche essere utilizzata per preparare un delizioso ragù in modo più pratico e veloce. Scopriamo insieme gli ingredienti e il procedimento per realizzare questa gustosa ricetta.

Ingredienti ragù in friggitrice ad aria

200 g di carne macinata

1/4 di cipolla

1/4 di carota

Sale e pepe q.b.

4 cucchiai di Olio extravergine di oliva

1/2 bottiglia di salsa di pomodoro

Procedimento

Iniziate rosolando la carne macinata insieme alla cipolla e carota tritata in un tegame alto, utilizzando un filo d’olio extravergine di oliva. Fate rosolare per circa 3 minuti, fino a quando la carne diventa dorata e la cipolla si ammorbidisce. Trasferite la carne e la cipolla nella friggitrice ad aria pre-riscaldata a 200 gradi Celsius. Cuocete per ulteriori 3 minuti, girando gli ingredienti almeno 2 volte per assicurarvi che si cuociano in modo uniforme. Aggiungete la metà bottiglia di salsa di pomodoro alla carne e alla cipolla nella friggitrice ad aria. Condite con sale e pepe secondo i vostri gusti personali. Mescolate bene il tutto per distribuire in modo uniforme i sapori. Chiudete e impostate la temperatura a 200 gradi. Fate cuocere per 45 minuti, mescolando almeno 4 volte durante la cottura per evitare che il ragù si attacchi al fondo. Se notate che la consistenza diventa troppo densa, potete aggiungere mezzo bicchiere d’acqua per renderla più cremosa.

NOTE : Assaggiate il ragù e se serve allungate la cottura di altri 10 minuti. Se avete timore che il sugo schizzi sulle pareti o resistenze coprite il tegame con un coperchio apposito oppure un foglio di carta alluminio bucherellato.

Come avete potuto vedere, preparare un ragù alla bolognese con la friggitrice ad aria è sorprendentemente semplice e il risultato finale è un piatto delizioso che conserva tutto il gusto e l’aroma tipico di questa ricetta tradizionale italiana. La friggitrice ad aria consente di ottenere una cottura uniforme e croccante senza l’utilizzo eccessivo di olio, rendendo il ragù più leggero e salutare. Inoltre, grazie alla sua versatilità, potete utilizzare la friggitrice ad aria per cucinare molti altri piatti gustosi e creativi.

Quindi, perché non provare a preparare il vostro ragù in friggitrice ad aria? Risparmierete tempo e fatica, ottenendo comunque un risultato di alta qualità. Sperimentate con le dosi e gli ingredienti, personalizzando il ragù secondo i vostri gusti

Questo è un Esperimento, ragù in friggitrice ad aria. Leggete sempre il libretto della vostra friggitrice ad aria.

Disclaimer: si declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone

