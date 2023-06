Richiamo di un lotto di patatine Chips: l’allerta del Ministero dellaSalute

Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo di un lotto di patatine chips dal gusto “sweet pepper” commercializzate da Vipa, con il marchio Vipa Chips, a causa dell’elevato livello di acrilammide.

Le patatine coinvolte sono vendute in sacchetti da 140 grammi e sono identificate dal numero di lotto SP2/23, con una data di scadenza minima (Tmc) fissata al 25 dicembre 2023.

Photocredit Ministero della Salute

Questo lotto di patatine è stato prodotto dalla Pestova SHPK presso il loro stabilimento situato a Pestovë, nella municipalità di Vushtrria, in Kosovo.

Per garantire la sicurezza dei consumatori, l’azienda raccomanda vivamente di evitare il consumo delle patatine chips dal gusto “sweet pepper” appartenenti al lotto specificato e di restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate.

Cosa è l’acrilammide?

L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente durante la cottura ad alta temperatura di alimenti ricchi di carboidrati, come le patatine fritte. L’assunzione prolungata e in quantità elevate di acrilammide è stata associata a possibili rischi per la salute umana. Pertanto, è consigliabile limitare l’esposizione a questa sostanza, evitando il consumo di alimenti che ne contengono quantità significative.