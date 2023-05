Richiedi GRATIS la Lampada Nutella 2023: ecco come averla in omaggio

L’operazione “Accendi il buon umore con Nutella” è partita in questi giorni. Dopo aver anticipato il debutto di una nuova operazione con premio certo Nutella è pronta a regalare ai suoi tantissimi fan la sua Lampada speciale: un premio certo, cult legato alla famosissima cream spalmabile alle nocciole. Ricordate quando vi abbiamo parlato dell’altro omaggio che Nutella metteva a disposizione dei suoi clienti? Si le bellissime tazzine in vetro, operazione terminata. Ed ecco che Ferrerò ci stupisce ancora e torna con un altro premio sicuro, la lampada.

Ma come ottenere il premio? Quali sono le regole da seguire?

nutella space

Di seguito il regolamento per avere la speciale lampada che farà felici gli appassionati che non mancano mai alla conquista dei premi. Sarà sufficiente seguire alcune piccole regole e il premio sarà vostro. Il sito del brand gestito da Ferrero commerciale ha annunciato che per avere la lampada è necessario acquistare dal 5 maggio 2023 al 28 maggio 2023, in un unico documento di acquisto:

n.1 (un) vasetto di Nutella® da 750 gr (o superiore)

+

n.2 (due) confezioni a scelta tra:

– NUTELLA (da 750 gr o superiore) o

– NUTELLA B-READY (da 6 pezzi) o

– NUTELLA & GO! (da 2 pezzi) o

– NUTELLA BISCUITS (da 304 gr) o

– KINDER BRIOSS (da 10 pezzi) o

– KINDER BRIOSS LATTE&CACAO (da 10 pezzi) o

– KINDER PAN E CIOC (da 10 pezzi) o

– KINDER COLAZIONE PIU’ (da 10 pezzi) o

– KINDER COLAZIONE PIU’ INTEGRALE (da 10 pezzi) o

– KINDER DELICE (da 10 pezzi) o

– FERRERO FIESTA (da 10 pezzi) o

– KINDER PINGUI’ (da 6 o 8 pezzi)

– KINDER PARADISO (da 4 pezzi) o

– KINDER FETTA AL LATTE (da 7 o 10 pezzi)

In seguito occorre registrarsi al sito ferreropromo.it, o loggarsi e aderire allo spazio Nutella Space. Caricare la foto del documento di acquisto nei formati .pdf, .jpeg, .jpg .png. entro 10 (dieci) giorni dalla data dell’acquisto (comprovata dalla data del documento di acquisto);

Confermare l’operazione e poi inserire tutti i dati personali, tra cui l’indirizzo di destinazione di consegna del premio. Entro 10 giorni sarà confermato il premio scelto, in assenza ne verrà consegnato un altro simile disponibile.