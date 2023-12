Risparmiare sulla spesa, ecco i supermercati dove si consuma di meno

Il caro spesa non sembra attenuarsi. Complici gli eventi internazionali molti prodotti che giungono sulle nostre tavole hanno oggi un costo davvero proibitivo. Si parla di latte, pane, pasta, tutti alimenti che possono essere considerati di prima necessità e che invece oggi pesano sul bilancio economico d’ogni famiglia. Altroconsumo ha redatto una lista dei supermercati dove è possibile risparmiare.

L’analisi dell’accreditata associazione a cui molti consumatori fanno riferimento ha monitorato i prezzi di 1.203 punti vendita. Tutti store con sigle presenti nelle varie città italiane di spicco. Sono stati considerati ben 125 prodotti che sono stati scelti secondo le indicazioni Istat. L’associazione ha tenuto conto dell’indice annuo d’aumento prezzi per valutare i vari supermercato. Scegliere lo store giusto permette di risparmiare fino a 3.455 euro all’anno.

Famila Superstore ha conquistato il titolo di migliore store per fare una spesa mista. Ci si può rivolgere anche ai vari discount e all’acquisto di prodotti che portano il marchio di riferimento dell’esercizio commerciale. Tra i super e gli iper Altroconsumo ha premiato Famila a Esselunga Superstore e ha conferito attenzione anche ad altre sigle.

I supermercati e iper più convenienti

Di seguito la lista dei supermercati che secondo Altroconsumo permettono di fare una spesa economica e anche di qualità. Un risparmio che a fine anno si concretizza in un valore monetario non indifferente.

Ipercoop

Pam Spazio Conad

Bennet

Conad Superstore

Esselunga

Interspar

Conad

Eurospar

Carreofur

Coop

Tigre

Carrefour Market è considerato uno dei supermercati meno convenienti.