Sale nel caffè al posto dello zucchero? Ecco perchè farlo

Il caffè è un rituale quotidiano internazionale. In molti paesi del mondo infatti la maggior parte della popolazione beve una tazzina di caffè al mattino, ma anche durante la giornata. Ovviamente per rendere meno amara la popolare bevanda solitamente si aggiunge lo zucchero. L’abitudine ha una serie di controindicazioni che non analizzeremo in questa sede.

È interessante invece sapere che per non bere un caffè amaro si può aggiungere al caffè del sale. Un uso strano? E invece no! Secondo James Hoffmann, noto barista d’origine inglese che sul suo canale youtube dispensa consigli in merito al consumo di caffè e non, il sale nel caffè sarebbe una valida alternativa allo zucchero. Non altera il sapore della bevanda e elimina quell’amaro che infastidisce molti. La teoria di Hoffmann è fondata su uno studio degli anni ’90.

I ricercatori dell’epoca hanno infatti rilevato che l’uso del sodio, presente nel sale, altera la percezione delle papille gustative che non rivelano l’amaro del caffè. L’esperimento fu condotto su campioni d’urea a cui fu aggiunto dolcificante e sale. I soggetti che hanno gustato la bevanda non hanno percepito amaro in nessun dei due casi dimostrando che anche il sale elimina il retrogusto non piacevole.

L’esperimento sul caffè di Hoffman

James Hoffman ha replicato l’esperimento condotto negli anni ’90 prendendo due tazzine uguali contenenti la stessa miscela e preparate nello stesso modo. Alla prima non è stato aggiunto lo zucchero ed è rimasta amara mentre alla seconda è stata messa una soluzione salina.

Il momento dell’assaggio ha rivelato che il caffè con il sale è davvero meno amaro. Il rovescio della medaglia e che è anche salato. La sapidità infatti inficia la bevanda alterandone il gusto. Il barista non ha infatti nascosto l’esito del suo sperimento e in un certo modo ha smentito parte dei risultati della ricerca.

Se lo provate anche voi fateci sapere il risultato.