MES: Salvini conferma il parere negativo della Lega

Questa mattina il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, era presente all’inaugurazione del ponte Leonardo Da Vinci a Sasso Marconi (Bologna) e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al MES e al suo utilizzo.

Il leader della Lega non usa mezzi termini e definisce il MES uno strumento “inutile se non dannoso”. Salvini ha ricordato inoltre che la posizione del suo partito in merito allo strumento finanziario targato UE non è mai cambiata negli ultimi vent’anni.

Insomma una bocciatura tout court del Carroccio che commenta cosi il meccanismo del MES: “porterebbe un lavoratore italiano a dover mettere dei soldi per salvare una banca tedesca“.

Successivamente Salvini giustifica cosi la propria posizione sul MES: “non penso sia utile e siccome il Parlamento è sovrano, il Parlamento vota in base all’interesse nazionale italiano: i tedeschi fanno gli interessi tedeschi, noi quelli degli italiani“.

Proprio il MES è stato il motivo di una frattura nella maggioranza di governo nella giornata di ieri. Infatti in commissione di bilancio è stato confermato il parere contrario alla ratifica della riforma del MES. Nell’occasione però Forza Italia si è astenuta e il provvedimento è passato soltanto grazie ai voti del Movimento 5 Stelle.