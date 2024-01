Regionali Sardegna: il centrodestra trova l’accordo

Il centrodestra evita uno strappo di coalizione che, secondo i media, avrebbe potuto portare a forti scossoni all’interno della maggioranza di governo. Uno strappo che evidentemente non serviva a nessuno, non serviva in primo luogo a Fratelli d’Italia che, in questo momento, è il primo partito nei sondaggi e sopratutto non serviva alla Lega che, negli ultimi mesi, è in difficoltà con una percentuale che a stento raggiunge il 10%.

L’accordo è arrivato: sarà Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia a sfidare Alessandra Todde, esponente M5S e candidata alla poltrona di governatore della Sardegna con il sostegno della coalizione progressista.

Si fa da parte il candidato della Lega, Christian Solinas, governatore uscente della regione ed esponente del Partito Sardo d’Azione. Una scelta che, secondo il Tempo, è da ricondurre alla volontà di quest’ultimo di candidarsi alle prossime elezioni europee.

Truzzu che ha incassato il sostegno dal partito di Giorgia Meloni, sarà oggi a Quartu Sant’Elena, dove prenderà la parola in occasione di un evento in cui viene indicato come il «candidato presidente della coalizione di centrodestra, civica, sardista e autonomista». Domani, poi, il sindaco di Cagliari si sposterà nel nord della Sardegna, ospite al congresso provinciale di Fratelli d’Italia Gallura, in programma a Olbia.