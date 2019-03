Sconti e promozioni con Carta Pass di Banca Carrefour

Carta Pass Carrefour è una carta di credito rilasciata da Banca Carrefour attraverso i numerosi punti vendita del gruppo francese. Offre tantissimi vantaggi e permette di usufruire di sconti e promozioni su tante al di fuori della spesa alimentare. Ha un fido iniziale concesso tra i 1500 e i 2000 euro ed è nel circuito Mastercard. Il costo annuale è di 15 euro, mensilmente potrebbe chiedere una rata da 60 euro sulla base dei soldi che vengono prelevati o spesi, si tratta in sostanza di una revolving. L’imposta di bollo è di 2 euro. Tan fisso nominale al 16,90%, Taeg Annuo Effettivo globale al 24,03%. Carta Pass Carrefour può essere usata sia come revolving che a saldo.

Differenza tra revolving e saldo

La carta revolving è una tipologia di carta che consente di accedere ad un credito, in questo caso concesso da Carrefour Banca. Il rimborso degli acquisti o dei prelievi si effettua con rate mensili, in questo caso 60 euro. Pass Carrefour consente di scegliere tre modalità di rimborso nei pagamenti rateali, effettuare acquisti online, attivare l’assicurazione Credit Protection. L’opzione a saldo conteste di addebitare in un conto corrente con un’unica soluzioni le spese effettuate. Si può anche decidere di portare le rate in un altro conto corrente al posto della rata da revolving. Qualsiasi scelta prendiate, l’Home Banking permette di avere tutto sotto controllo da computer.

Sconti e promozioni con Carrefour Pass Card

Carrefour offre tanti opportunità con la sua card elettronica Contact Less. Partiamo dalla 3 rate a Tasso zero 2019, in Carrefour (Ipermercati, MArket e Express) si possono fare acquisti rateizzabili o anticipati con importi minimi pari a 100€, 70€ e 50€. Il rimborso si attiva direttamente alla cassa sottoscrivendo un finanziamento.

Sconti sulla spesa e per l’acquisto di carburante. Con Carta Pass Carrefour si ottiene uno sconto del 10% tutti i martedì negli Ipermercati e tutti i venerdì nei market che aderiscono all’iniziativa. Nei distributori benzina Carrefour h24 è possibile risparmiare 2 centesimi al litro presentando la Carta Pass Carrefour. Le regioni che ospitano i distributori aderenti all’iniziativa sono: Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto. Concludiamo con il Programma Pricelsess Cities per i viaggiatori e i vacanzieri. Pass Carrefour grazie a questa iniziativa ti consente di avere importanti promozioni fuori dalla tua città e dall’Italia.

Banca Carrefour dove si trova

Per attivare Carta dovete rivolgervi a Banca Carrefour, la sua sede principale si trova a Milano, via Caldera 21. Numero Vedere: 02 303 000 60. Indirizzo email: servizioclienti-carrefourbanca@carrefour.com

La Carta Pass si attiva anche nei punti vendita insieme ai prestiti e ai finanziamenti collegati agli acquisti che fate o separatamente. Carrefour Banca è la succursale dei Carrefour Banc, fa parte del gruppo (SA France) con controllo al 61% di Carrefour e 39% di Bno Peronal Finance France. Carrefour in generale è primo distributore europeo che ha registrato solo nel 2017 oltre 5 miliardi di fatturato. In Italia opera con 1074 punti vendita tra cui 50 Ipermercati e 406 Supermercati, 602 punti vendita Express.