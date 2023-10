Scopriamo il Wrapping, la tecnica di design che ti rinnova casa facendoti risparmiare

Grazie a un articolo di DesignMag, scopriamo oggi una tecnica innovativa per trasformare sia gli interni di casa, come la cucina e il bagno, sia gli spazi esterni, compresi giardini, terrazzi, garage e persino furgoni. Il wrapping, derivante dal termine inglese “avvolgere,” rappresenta una pratica rivoluzionaria per il restyling delle abitazioni, permettendo l’applicazione di carte o piastrelle adesive su pareti, pavimenti e soffitti.

Opportunità ma anche alcuni consigli da seguire

Questa tendenza non solo offre un’alternativa economica, ma apre le porte a infinite possibilità di personalizzazione in termini di fantasia e colore, senza dover impegnarsi in ristrutturazioni costose. È un modo creativo per aggiornare il tuo spazio interno ed esterno quando lo desideri.

Tuttavia, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni relative ai prodotti utilizzati, come vernici, colle e pellicole adesive, per ottenere i migliori risultati e garantire una durata ottimale del rinnovamento. Con il wrapping, il design della tua casa diventa una tela in continua evoluzione, dove puoi esprimere la tua creatività e cambiare stile in qualsiasi momento.

Che cos’è il Wrapping e perché è una valida alternativa?

Il wrapping è una tecnica innovativa di rivestimento che sta rivoluzionando la decorazione delle case. Consente di trasformare completamente l’aspetto di qualsiasi superficie, applicando una pellicola adesiva ad alta aderenza su mobili, pareti, elettrodomestici e molto altro. Questa pellicola offre una vasta gamma di colori e finiture, permettendoti di personalizzare il tuo spazio in modo creativo, rendendolo unico e attraente.

Il wrapping rappresenta un’alternativa economica ai rinnovamenti tradizionali e alle sostituzioni di mobili e apparecchiature. Il suo costo varia in base alle dimensioni delle superfici da rivestire e alla pellicola scelta, ma spesso risulta molto più conveniente rispetto a opzioni più costose. È l’opzione ideale per chi desidera un cambiamento significativo nell’aspetto delle stanze, senza dover sostenere spese esorbitanti.

L’applicazione del Wrapping

L’applicazione del wrapping è un processo relativamente semplice, adatto sia a professionisti che a chi ama il fai-da-te. La pellicola viene tagliata su misura e applicata sulla superficie desiderata. È importante seguire attentamente le istruzioni per ottenere un risultato uniforme, evitando la formazione di bolle d’aria.

Il wrapping può essere applicato a una vasta gamma di superfici, questa versatilità lo rende adatto sia a ristrutturazioni complete che a semplici aggiornamenti. Puoi personalizzare il tuo spazio come preferisci, scegliendo tra una varietà di colori e finiture, tra cui texture in legno, finiture metalliche e molto altro. È un modo per esprimere la tua creatività e cambiare stile in qualsiasi momento.