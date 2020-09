Scuola e mascherine: vanno indossate oppure no in classe?

Il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso finalmente anche sulla “questione mascherine” tra i banchi, uno dei dubbi che continuava a persistere nonostante l’imminente ritorno a scuola. Lunedì scorso, infatti, con il verbale 104, sono state date indicazioni sia sull’uso della mascherina che su altre tematiche fondamentali, come il distanziamento, le regole di igiene, la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari.

Mascherina NO nel rispetto di alcune condizioni

Ritornando alla questione mascherine, il CTS ci tiene a chiarire che la “protezione naso e bocca” sarà fondamentale per gli spostamenti (entrata, uscita dall’aula, mezzi di trasporto ecc) poiché potrebbe non essere garantito il distanziamento, mentre tra i banchi potrà essere tolta se si rispetta il metro di distanza ed i due metri tra i primi banchi e la cattedra. Potrà essere richiesto agli alunni di indossare la mascherina anche al banco, qualora il distanziamento ai banchi non sia garantito. Le deroghe, però, vanno corrette al più presto, poiché tutte le scuole devono essere dotate il prima possibile dei banchi monoposto per garantire il distanziamento.

Per quanto riguarda invece i bambini più piccoli, fanno fede le linee guida dell’OMS, che invita ad adeguare l’utilizzo della mascherina per i soggetti tra i 6 e gli 11 anni sulla base alla situazione epidemiologica locale, mentre dai 12 anni in poi si considerano valide le disposizioni applicabili per gli adulti. Il CTS sottolinea, però, che le mascherine per i bambini possono essere rimosse solo se tutti sono seduti al banco, nel rispetto della distanza e data “l‘assenza di situazioni che favoriscano l’aerosolizzazione” come ad esempio le attività canore.

Per le scuole secondarie, ovvero medie e superiori, la mascherina invece è condizionata anche ad un’altra questione, ovvero la circolazione virale. In alcune zone del Paese, con un contagio ancora alto, si dovrà utilizzare la mascherina anche al banco.