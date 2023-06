Silvio Berlusconi morte: le reazioni dei vip. Da Barbara D’Urso a Signorini

La morte di Silvio Berlusconi è sopraggiunta oggi dopo settimane di cure e assistenza. L’ex premier, personaggio noto a livello internazionale, volto della finanza ma anche della politica e dell’impresa ha segnato lo sviluppo e il cambiamento dell’Italia. All’età di 86 anni Silvio Berlusconi si è spento tra l’affetto dei suoi cari: i figli ma anche la neo compagna Marta Fascina che non ha mai lasciato il suo capezzale.

Berlusconi ha dato spazio e visibilità a molti volti della tv. Oggi personaggi famosi che devono a lui parte del loro successo. Molti i vip che hanno postato un messaggio d’affetto all’ex premier e che lo hanno ricordato con estremo rispetto e nostalgia: “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia…” Ha scritto Barbara D’Urso palesemente commossa.

- Advertisement -

Anche Alfonso Signorini ha voluto manifestare il suo cordoglio alla famiglia Berlusconi sui social: ““Oggi ti voglio ricordare così. Nell’allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita. Con te perdo un secondo padre, quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa, fino all’ultimo. Grazie Presidente. Sempre con te”. Nello scatto che accompagna la didascalia del conduttore del GFVIP compare Mara Venier, Paolo Berlusconi, Marina e l’ex premier.

Simona Ventura: “La fine di un’epoca”

Anche Michelle Hunziker e Elisabetta Gregoraci hanno affidato ad Instagram il loro saluto a Silvio Berlusconi . Le due showgirl non mancano di ricordare l’ex premier in modo positivo e sempre allegro, pronto a dispendere consigli per perseguire i propri sogni. Simona Ventura ha poi postato un messaggio dove rileva come la morte di Berlusconi segni la fine di un’epoca:

- Advertisement -

“La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato. Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi”. Ad aggiungersi al cordoglio corale anche Federica Panicucci e Gerry Scotti che è sempre stato parte della scuderia Mediaset.